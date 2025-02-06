TGB'den açılıma karşı yürüyüş çağrısı: "Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz"

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), açılım sürecine yönelik girişimlere karşı İstanbul’da geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlemeye hazırlanıyor. TGB, sosyal medya hesaplarından yürüyüş afişini paylaşarak tüm vatandaşları bu girişime karşı birlikte hareket etmeye davet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla gündeme gelen açılım sürecinde taraflar karşılıklı mesajlar vermeye devam ediyor. DEM Parti yetkilileri hükümetten adım beklediklerini dile getirirken, Suriye’nin kuzeyindeki PKK varlığının devam ettiği belirtiliyor. Bu süreçte sınır ötesi operasyonların durdurulduğu ve Şam yönetiminden beklentilerin arttığı ifade ediliyor.

Öte yandan PKK, terör saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Pençe-Kilit bölgesinde Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. PKK yöneticilerinden Mazlum Abdi, 15 Şubat’ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajını açıklayacağını duyurdu. Gözler bu açıklamaya çevrilmiş durumda.

"TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ!"

TGB, PKK ile yürütüldüğü öne sürülen açılım sürecine karşı açık bir tavır aldığını duyurdu. Gençlik örgütü, Öcalan’ın mesajının açıklanmasının ardından, 16 Şubat’ta İstanbul Kadıköy’de bir yürüyüş düzenleyecek.

TGB, yürüyüş çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"‘PKK silah bırakacak’ yalanıyla yürütülen ilk açılım sürecinde binlerce Mehmetçik, Hendek Savaşları’nda şehit oldu. Bugün de ‘terörsüz Türkiye’ masalıyla ülkemizin parçalanması hedefleniyor. Türkiye’yi böldürtmeyiz! 16 Şubat’ta İstanbul’dayız!"

Yürüyüş çağrı metninde ise şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz! Yeni açılıma geçit yok!"

"Vatan görevi, bugün de Türk gençliğini mücadeleye çağırıyor!"

"Sınırda savaşan Mehmetçiğimiz için, devletimizin ve milletimizin birliği için, Türk istiklalini sonsuza kadar koruyup savunmak için ayağa kalkma zamanıdır!"

"Türkiye’yi bölecek açılım planlarına karşı 16 Şubat Pazar günü saat 14.00’te Kadıköy Boğa Heykeli’nde buluşarak hep birlikte haykıralım: Türkiye’yi böldürtmeyiz, yeni açılıma geçit yok!"