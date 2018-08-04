Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) son kurultayında Genel Başkan seçilen Prof. Dr. Süheyl Batum ve yönetim kuruluna tebrik mesajı gönderdi.

Geçen haftadaki kurultayda ADD'nin yeni genel başkanı olan Süheyl Batum ve yönetim kurulunu tebrik eden TGB, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



“Atatürkçü Düşünce Derneği’nin son kurultayında Genel Başkan seçilen değerli Prof. Dr. Süheyl Batum’u ve yönetim kurulu üyelerini içtenlikle kutluyoruz. Atatürk gençliği olarak, ülkemizin karşı karşıya olduğu büyük tehditleri, yeniden Atatürk’ün programıyla ve kararlılığıyla alt etmemiz gerektiğini biliyoruz. Vatanımızın birliği, bağımsızlığı, çağdaş ve aydınlık Türkiye’mizin geleceği için, geçmişte olduğu gibi bugün de Atatürkçü Düşünce Derneği ile omuz omuza olmak, bu mücadeleyi beraber yükseltmek için gençliğin bütün enerjisiyle hazırız. Atatürkçü Düşünce Derneği’ne, hep birlikte gireceğimiz çetin mücadelede başarılar diliyoruz.”