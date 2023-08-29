TGB'den Almanya'daki Türk derneklerinin mücadelesine destek! Sözde Ermeni Soykırımı anıtının kaldırılması için ayaklandılar
Köln'de Türk dernekleri, AİHM kararını hiçe sayan ve Türkleri soykırımcı göstermeyi amaçlayan sözde Ermeni soykırımı anıtının kaldırılması için mücadeleye başladı. TGB, Köln'deki Türk derneklerinin mücadelesini destekleyen bir açıklama gerçekleştirdi.
Almanya'nın Köln şehrinde söze Ermeni soykırımı anıtı dikildi. Anıta karşı Köln'de varlık gösteren Türk dernekleri birleşti. Dernekler, Türkleri soykırımcı olarak gösterme niyetiyle dikilen anıtın kaldırılması için mücadele başlattı. Türk derneklerinin mücadelesine Türkiye Gençlik Biriliği'nden destek geldi.
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TGB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- Almanya'daki Türk dernekleri, Köln kentinde yer alan sözde soykırım anıtına karşı kampanya başlattılar. AİHM'in sözde Ermeni soykırımına ilişkin kararını yok sayarak dikilen anıtın kaldırılması için verilen mücadelenin yanındayız. Milletimizin itibarını zayıflatmaya ve Türk milletini 'soykırımcı' ilan etmeye kalkan her anlayışla mücadele edeceğiz. Soykırım yapmadık, vatan savunduk!
Ermeni Soykırımı Emperyalist Bir Yalandır— TGB (@genclikbirligi) August 28, 2023
Almanya'daki Türk dernekleri, Köln kentinde yer alan sözde soykırım anıtına karşı kampanya başlattılar.
AİHM'in sözde Ermeni soykırımına ilişkin kararını yok sayarak dikilen anıtın kaldırılması için verilen mücadelenin yanındayız.… pic.twitter.com/KE1CgNDhec