TGB’den Hacettepe’deki aileyi hedef protestoya pankartlı yanıt

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen Aileyi Koruma ve Güçlendirme Sempozyumu’na saldıran ve üniversiteleri LGBT dayatmasının propaganda alanları haline getirmeye çalışan saldırganlara karşı sempozyumun düzenlendiği Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden seslendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bölümü ortaklığında düzenlenen Aileyi Koruma ve Güçlendirme Sempozyumu, LGBT dayatmasının propagandasını yapmak isteyen bir grup saldırgan tarafından geçtiğimiz günlerde hedef alınmıştı.

Türk üniversitelerini LGBT dayatmasının ve zorbalığın propaganda alanları olarak değerlendirmeye çalışan saldırganlara karşı TGB, pankartla yanıt verdi.

Hacettepe Üniversitesi’ni ve diğer bütün üniversiteleri LGBT’nin propaganda ve dayatma alanlarına çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini beyan eden gençler, “aileye, kadına, erkeğe, çocuğa dokundurtmayız. Emperyalist merkezlerden fonlanan kirli ellerinizi toplumumuzun ve ailelerimizin üzerinden çekin” dedi.

Gençlerin sallandırdığı pankartta Atatürk’ün sözüne de yer verildi: “Efendiler, sosyal hayatın kökeni, aile hayatıdır. Aile, açıklamaya gerek yoktur ki, kadın ve erkekten oluşur.

Aileye, kadına, erkeğe, çocuğa DOKUNDURTMAYIZ!”