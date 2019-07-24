TGB'den HDP'li Garo Paylan'a yanıt

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Sekreteri Okan Özkan, Milli Mücadele döneminin zararlı cemiyetlerden İngiliz Muhipleri Cemiyeti kurucusu Ali Kemal için “vicdanlı bir siyasetçiydi” diyen HDP’li Garo Paylan’a Twitter’dan cevap verdi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Sekreteri Okan Özkan, HDP’li Garo Paylan’a Twitter’dan cevap verdi.



İngiltere’de istifa eden Başbakan Theresa May’in yerine Muahafazakar Parti liderliğine ve Başbakanlığa, Kurtuluş Savaşına düşmanlığıyla bilinen Ali Kemal’in torunu Boris Johnson seçilmişti.



HDP milletvekili Garo Paylan, Lozan Barış Antlaşmasının 96. yıl dönümünde attığı tvitlerle Ali Kemal’e sahip çıktı. Paylan tvitlerinde, “Ali Kemal vicdanlı bir siyasetçiydi. Ermeni Soykırımı gibi büyük bir suçun hesabının sorulmasını istedi. Başarsaydı; soykırımcı, linççi, darbeci gelenek devletten temizlenecekti. Suç cezasız kaldı. Tekrarladı. Tekrarlıyor... Ali Kemal Bey’in ruhu şad olsun...” demişti.



TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla HDP’li Paylan’a cevap verdi.



İşte Okan Özkan’ın yanıtı;

Bir milletvekili düşünün, “Büyük Millet Meclisi, küçük heriflerin esiridir” diyen Ali Kemal’i savunsun. Hem de İttihatçıları “milliyetçi” diyerek suçlarken, sırf kendi milliyetinden olduğu için “Ermeni soykırımı vardır.” diyen bir milletvekili. Tutarsızlık tutarsızlık içinde!

Ermeni soykırımı yalanıyla üzerine iftiralar atılan vatanseverleri Nemrut Mustafa Divanı’nda yargılatan biriydi Ali Kemal. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey gibi pek çok yurtseveri de yok etmeyi kendine amaç edinmişti. İngilizlerin Damat Ferit’le birlikte en güvenilir adamıydı.

Ali Kemal “İdam, İdam, İdam!” başlıklarıyla yazdığı yazılarda Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir bağımsızlıkçıyı hedef alan bir vatan düşmanıydı, haindi! Ali Kemal başarsaydı devlet diye bir şey kalmayacak, İngilizler Anadolu’yu esaret altında inim inim inletecekti.



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