TGB'den İstanbul'da Mustafa Kemal Yürüyüşü! Binlerce kişi teröre ve 2. açılıma karşı toplandı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde teröre ve 2. açılıma karşı Mustafa Kemal Yürüyüşü düzenledi.

Saat 14.00'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, Mustafa Kemal Yürüyüşü’nde konuşma yaptı.

Kayahan Çetin'in konuşması şu şekilde:

"Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak bir görev bilinci, bir sorumluluk gerektirir.

Bugün Cumhuriyet Bayramını kutlamak bizim omuzlarımıza sorumluluklar yüklüyor. Bir 101. yıl kutlaması yapıp geçmekten bizi men ediyor.

Cumhuriyetimize, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine karşı yükselen bütün tehlikelere karşı bir güç göstermek, bir kararlılık yemini etmek için buradayız.

O sebeple Mustafa Kemal yürüyüşü dedik adına. Mustafa Kemal olmamız gereken günlerdeyiz. Mustafa Kemal’in askeri olmamız gereken günlerdeyiz. Onun cesaretini, onun kararlılığını, onun kurmaylığını, onun birikimini kuşanmamız gereken; hepimiz tek tek Mustafa Kemal’in askerleri olarak toplamda Türk Devrimi’nin bugün yaşayan birikimini yaratmamız gereken günlerdeyiz.

Tehdit ne kadar büyükse o tehdide karşı oluşacak milli direnç de o kadar büyüktür. Bunu adımız gibi biliyoruz.

Sesleniyoruz buradan; ey teröristbaşını Meclis’e getirip konuşturmayı vadedenler, ey Kürt vatandaşlarımızın adını kullanarak “ben de Kürtlere bir devlet vadediyorum” diyenler aslında ABD’nin İkinci İsrail planında görev yapanlar! Ey PKK partisine el uzatanlar, onu meşrulaştırıp başımıza çıkarmaya kalkanlar! Bu pervasız, izansız çıkışların sahipleri!

Halep ordaysa arşın burada! Nasıl daha önce açılım planlarınızın defterini dürdüysek, nasıl PKK ile anayasa yapılan süreçleri tarihe gömdüysek, nasıl onlar, yüzler, binler, milyonlar olduysak yine oluruz, yine yaparız!

Türk milletini, Türk gençliğini hafife almayın!

Konumumuz ve yerimiz belli, her zaman söyledik: Mehmetçiğin sadece bir adım gerisindeyiz. Doğru yerde durmanın altın kuralıdır bu. Bugün için de söylüyoruz; siz Gazi Meclis’in çatısı altında ikinci açılım tezgahlarını tartışadurun; biz Suriye’nin kuzeyindeki terör kantonlarına ateş yağdıran, canlarımızı, kardeşlerimizi bizden koparan terörün başına ateş olup yağan Türk Ordusunun tarafındayız!

Siz bir taraf biz bir taraf! Herkes konumunu belirlesin. Herkes yerini açıklasın. Açılımcıların, PKK’yı meşrulaştıranların tarafında mısınız, Mehmetçiğin, bölünmez bütünlüğümüzün tarafında mısınız?

Bakın geçtiğimiz hafta savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ’a hain bir terör saldırısı yapıldı. 5 vatandaşımız kalleşçe şehit edildi. PKK partisine el uzatılan ortamdan cesaret alarak, Türkiye’yi bir istikrarsızlık ve kaos batağına çekmek için düğmeye bastı terör örgütü.

O saldırıyı yapanlardan biri, HDP’nin eski Hakkari Merkez İlçe Başkanı çıktı. Biz saatlerce konuşsak, sayfalarca yazsak DEM ile PKK’nın ilişkisini bu kadar açık anlatamazdık. Terör örgütünün militanı önce HDP’nin ilçe başkanı, sonra terör kampında sonra terör saldırısında.

Elinizi uzattığınız, çağrı yaptığınız örgütün PKK olduğunu hatta onu besleyen, silahlandıran ve yöneten ABD olduğunu ve oradan asla bağımsız olamayacağını siz çok iyi biliyorsunuz. Milleti de kandıramazsınız.

PKK partisine el uzatılmaz, PKK partisi kapatılır! PKK partisini kapatmakta demokrasi budalalığıyla ayak direyenler en sonunda ona el uzatacak duruma düşer.

Bugün Türkiye’nin önüne bir ABD-İsrail planını getirip koydular. Terörün kökünün kazınması tartışılırken, Suriye ile el ele bölücü ve yobaz terörün kökünün kazınması konuşulurken getirip önümüze bu bayat İkinci İsrail planını koydular.

İki yol vardır, başka da bir yol yoktur: Ya PKK’ya hayat öpücüğü verir, meşrulaştırır, onun Suriye’nin kuzeyindeki terör devletçiğini tanır ve adım adım İkinci İsrail planını Türkiye’nin önüne getirirsiniz,

Ya da PKK’nın siyasi kolunu derhal kapatır ve Suriye ile askeri işbirliği yaparak sınırımızdaki bölücü ve yobaz terörü temizlersiniz, PKK’yı imha edersiniz.

Ortada başka bir seçenek bulunmuyor. Ya ABD-İsrail tarafındasınız ya Türkiye tarafındasınız.

ABD’nin Yunanistan kıyılarında, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki askeri yığınağına bakıp, İsrail’in Filistin’de ve Lübnan’daki barbar soykırımına bakıp ayakları sürüyenler, bu planlara teslim olanlar varsa; bu askeri üslere, ABD’nin silahına güvenip konuşanlar varsa;

Hatırlatıyoruz: Türkiye plan yaparak, proje yaparak bölünemez, ancak silahla bölünebilir! Türkiye’yi ABD silahına güvenip bölmeye kalkacakların başına o planları yıkarız!

Şimdi Mehmetçiğimizin ruhuyla, teröre ve emperyalizme karşı kılıç çeken teğmenlerimizin ruhuyla hep beraber söz verelim ve bize karşı kıyılarımızdan namlusunu doğrultan emperyalistlere ve onların içerdeki işbirlikçilerine kararımızı iletelim:

Tanklarıyla, toplarıyla gelseler dahi,

Bağımsız olacak Türk’ün ülkesi,

Fırtına, boran sükun bulacak,

Bize Amerika bize İsrail selam duracak!

68’de ABD askerini denize döken Mustafa Kemal Yürüyüşçülerinden aldığımız mirasla bugünün ABD askerinin kafasına çuval geçirmiş Mustafa Kemal Yürüyüşçüleri olarak and içiyoruz: Tanklarıyla, toplarıyla gelseler dahi, sinsice planlar yapsalar dahi Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz, vatanımızın birliğine dokundurtmayacağız!

Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Türkiye!

Teröre taviz yok, açılıma geçit yok! Bugün İstanbul’daydık, 2 Kasım Cumartesi Ankara’dayız!"