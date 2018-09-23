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TGB’den kongreye çağrı: “Teröre ve destekçilerine gün yüzü göstermedik…”

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 5. Olağan Genel Kongresi için resmi sosyal medya hesaplarından çağrı videosu yayınladı. Kuruluşundan bugüne TGB’nin mücadelesini özetleyen çağrı videosunda, 30 Eylül 2018 günü toplanacak kongrede bir araya gelme çağrısı yapıldı.

TGB’den kongreye çağrı: “Teröre ve destekçilerine gün yüzü göstermedik…”

TGB’nin kuruluşundan bugüne mücadelesinden kesitlerin yer aldığı videoda “Ülkemizin bağımsızlığına göz diken emperyalistlere engel olduk. Teröre ve destekçilerine gün yüzü göstermedik. Cumhuriyet devrimlerinin tahrip edilmesine dur dedik, Ata’mızın ilkelerinden hiç ayrılmadık. Bilimin yol göstericiliğiyle, Üniversitelerimizi vatanseverliğin kaleleri haline getirdik. Topraktan öğrenip, kitapsız bilen köylümüzün, ekmeği için ter döken işçimizin yanında olduk… Ne başardıysak birlikte başardık. Bağımsız Türkiye için çalıştık! Şimdi daha büyük görevler bizleri bekliyor.” ifadeleri yer alıyor.

Türkiye Gençlik Birliği 5. Olağan Genel Kongresi, 30 Eylül 2018 tarihinde Ankara/Yenimahalle  Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda toplanacak.

Etiketler; #tgb #kongre #tanıtım videosu
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