TGB'den NATO Genel Sekreteri Rutte'ye pankartlı karşılama
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Dışişleri Bakanlığı önünde protesto etti
Yayınlanma: Güncellenme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Türkiye ziyaretine ilişkin program detayları basına kapalı tutulurken, TGB üyeleri Rutte’nin Dışişleri Bakanlığı’na girişi sırasında eylem gerçekleştirdi. NATO bayraklı resmi bir aracın öncülük ettiği yaklaşık 15 araçlık konvoyun bakanlığa giriş yaptığı esnada protesto sloganları ve pankartlar dikkat çekti.
PROTESTO BİLDİRİSİ VE DOĞRUDAN İFADELER
TGB’nin resmi kanalları üzerinden yapılan açıklamada, protestonun gerekçesi ve hedefi net ifadelerle tanımlandı.
Eylemin duyurulduğu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
- "Dışişleri Bakanlığı önünde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi karşıladık.
- "RUTTE DEFOL!
- "Ankara'da NATO'ya yer yok!
- "Türkiye düşmanı NATO’dan hesap soracağız."