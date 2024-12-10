TGB’den Polonez işçilerine tam destek: Haklarınızı alacaksınız!

Polonez işçisi haklı mücadelesinde kararlı. İşçileri ne yağan yağmur ne açlık ne de yorgunluk yollarından edemiyor. Türkiye Gençlik Birliği, Anayasal Hak Yürüyüşü engellenen Polonez işçilerini ziyaret etti. Çatalca Adliyesi önünde açlık grevine başlayan işçilerle bir araya gelen TGB İstanbul İl Başkanı Yakup Büray Yılmaz, emekçilere desteklerini iletti:

"Bakanımız ifade etti, Türkiye bir çadır devleti değildir dedi. Öyleyse anayasa uygulanacak. İşçilerimiz 5 aydır mağdurlar, burada kimse açlık zorluk çekmek zorunda değil. Nasıl ki vücudunuza kanı atardamar veriyor, bizim yaşamımızı sağlıyor. Türkiye emekçisi de Türkiye için bu önemdedir. Türkiye’nin atardamarıdır."

TGB İstanbul İl Başkanı Yakup Büray Yılmaz, Hükümete seslendi. “Cılız cezalarla işçilerimizi oyalamayın” dedi:

"Emekçilerimiz kar, çamur, yağmur, zorluk demeden destansı bir mücadele veriyor. Gelecek onların. Onlar zafere ilerliyorlar. Bizlerde onların bu şanlı direnişine arka çıkıyoruz. Onlarla sonuna kadar beraberiz. Kefen giydiler karşımızda kefen giymiş bir kalabalık var. O yüzden emekçilerimize haklarını verin. Bu Türk yargısının görevidir."

İşçileri ziyaret eden Disk Eski Genel Başkanı Rıdvan Budak, “polisin görevi yasalara aykırı hareket eden kişilere barikat kurmalı” dedi. İşçilerin yolu açılsın dedi.