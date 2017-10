2 yıl önce İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki etkinliğe katılan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak, karşılaştıkları asker Nicholas Ailen Rockwell'in yolunu keserek çuvalı ABD'li askerinin başına geçirmişti.İncirlik Üssü'nde ABD askerine karşı gerçekleştirilen çuval eyleminin 4. duruşması bugün görüldü.

TGB Adana İl Yöneticisi Yalçın Semir Akarsu, TGB Adana İl Yöneticisi Cenk Kızılırmak ve TGB Eski Genel Sekreteri Sinan Sungur hakkında, 12’şer yıl hapis ve 50’şer bin lira para cezası talep edilen eylem için açılan dava alınan karara göre27 Şubat 2018 tarihine ertelendi.



Dava sonrası basın açıklaması yapan TGB Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ‘’Türkiye, topyekûn bir savaşın içerisine girmiştir. Bu savaşta, bu yanı başımızdaki İncirlik Üssü’nün açık kalması, bugün İdlib’de savaşan, Amerikan hayallerini çöllere gömen Mehmetçiğimize haksızlıktır. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize haksızlıktır. Türk Milletine haksızlıktır. Bu vesileyle tekrar ilan ediyoruz. Türk Milletinin ve Türk Gençliğinin talebi nettir: Eşkıya yatağı İncirlik’e derhal el konulmalıdır ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emrine verilmelidir. Bizler de Türkiye düşmanlarına, Amerika’ya Türk Gençliğinin kararlılığını göstereceğimiz, cephedeki Mehmetçiğimize, polisimize güç vereceğimiz büyük bir İstiklal Yürüyüşü gerçekleştireceğiz. 26 Ekim günü Samsun’dan başlayarak, Atatürk’ün adımladığı bağımsızlık yolunu takiben, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta yürüyüşler ve basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Ardından 29 Ekim günü Ankara’da Birinci Meclis önünde on binlerle buluşarak Anıtkabire yürüyeceğiz.’’ dedi.



İNCİRLİK VİZEMİZİ ATATÜRK’TEN ALDIK



Ülkemiz, büyük bir savaşın içerisindedir. Kahraman Mehmetçiğimiz, polisimiz, korucularımız bölücü terör örgütlerine karşı, yurt içinde ve yurt dışında, Suriye’nin kuzeyinde İdlib’de amansız bir savaş vermektedir. Yanı başımızda, ülkemizin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir 2. İsrail devleti kurulmak isteniyor. Türkiye’ye Amerikancı siyasi seçenekler dayatılıyor. Türkiye düşmanı kuvvetler, pusuya yatmış bekliyor.Bütün bu savaş cephede devam ederken, bir yandan da hain terör örgütü FETÖ’nün artıkları devletimizden temizleniyor. Emperyalizmin her açıdan gözünü diktiği ülkemiz bir ateş çemberinin içindedir.



Bu savaş artık üstü örtülü bir vekalet savaşı değildir. Uzun zamandır gizli saklı olan, ancak son yıllarda kendini açık eden ve tartışmasız hale gelen bir gerçek var: Türkiye Amerika savaşını yaşıyoruz.



Dünyanın en büyük terörist devleti Amerika, herkesin gözü önünde PKK’ya binlerce tır dolusu silah veriyor. Aynı Amerika, Barzani’yle bir kukla Kürdistan devleti yaratmak istiyor. Aynı Amerika’nın Ankara büyükelçisi John Bass, giderayak Türkiye’yi bombalarla tehdit ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör kantonlarına dizdiği tanklarının namlularını, Türkiye’ye çeviriyor.



Vatan Savaşının Vizesi Olmaz



Şehirlerimize hendekler kazdıran, 15 Temmuz gecesi taşeronlarıyla Türkiye’yi işgal etmeye kalkışan Amerika, bütün bunların yanında bir de Türkiye’ye vize yasağı koyarak, şımarıklığına devam etmektedir. Türkiye’nin bu vize şımarıklığına verdiği yanıt, cephede Amerika’nın kara gücüm dediği terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin diplomasiye yansımasıdır. Bu kararlı tutumu Türk gençliği olarak destekliyoruz ve ilan ediyoruz: Vatan savaşının vizesi olmaz!

Türk askeri, İdlib’e girmek için vizesini nasıl Türk Milletinden aldıysa, biz de İncirlik’e girmek için vizemizi, Mustafa Kemal Atatürk’ten ve Türk Milletinden aldık.Gücümüzü, Süleymaniye’de kafasına çuval geçirilen askerlerimizin vicdanından aldık. Cesaretimizi, İzmir’de teröristlerin üzerine gözünü kırpmadan koşan Fethi Sekin’den, Batman’da PKK’nın, henüz22 yaşında şehit ettiği Aybüke öğretmenimizden, Ömer Halisdemir’den aldık. Görevimizi İngiliz vizesini ezerek vatanın kurtuluşu için Samsun’a çıkan Atatürk’ten aldık!



Şimdi soruyoruz. Askerimiz, polisimiz, cephede bu savaşı verirken, Türkiye’nin bağrına bir hançer gibi saplanan İncirlik terör üssü, açık kalabilir mi?15 Temmuz darbe girişiminin planlandığı karargah olan bu terör yuvası açık kalabilir mi?Sınırda PKK’lı teröristlerle nöbet tutan Amerikan subaylarına her türlü lojistik yardımın sağlandığı bu eşkıya yatağı açık kalabilir mi?



İncirlik’e El Koymamak Mehmetçiğe Haksızlıktır



Elbette kalamaz. Türkiye, topyekûn bir savaşın içerisine girmiştir. Bu savaşta, bu yanı başımızdaki İncirlik Üssü’nün açık kalması, bugün İdlib’de savaşan, Amerikan hayallerini çöllere gömen Mehmetçiğimize haksızlıktır. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize haksızlıktır. Türk Milletine haksızlıktır.Bu vesileyle tekrar ilan ediyoruz. Türk Milletinin ve Türk Gençliğinin talebi nettir: Eşkıya yatağı İncirlik’e derhal el konulmalıdır ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emrine verilmelidir.İncirlik, daha fazla Amerikan eşkıyalığına peşkeş çekilemez!



Türk Yargısına Güveniyoruz



Türkiye bu savaşı verirken, cephe gerisinde, yüreği terörle mücadele eden Mehmetçikle ve polisle çarpan, üniversitelerde vatanseverliğin kalelerini tutan gençlere de bir ceza verilemez. Türk yargısına güveniyoruz. Savaşan Türkiye’nin koşullarına uygun bir karar verileceğine ve arkadaşlarımızın beraat edeceğine inancımız tamdır.



Son olarak, Türkiye düşmanlarına, Amerika’ya Türk Gençliğinin kararlılığını göstereceğimiz, cephedeki Mehmetçiğimize, polisimize güç vereceğimiz büyük bir İstiklal Yürüyüşü gerçekleştireceğiz. 26 Ekim günü Samsun’dan başlayarak, Atatürk’ün adımladığı bağımsızlık yolunu takiben, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta yürüyüşler ve basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Ardından 29 Ekim günü Ankara’da Birinci Meclis önünde on binlerle buluşarak Anıtkabire yürüyeceğiz. Vatanımızı böldürmeyeceğimizi, Cumhuriyeti yıktırmayacağımızı, dün İncirlik’te nasıl Amerikan askerine çuval geçirerek gösterdiysek, o günde Ankara’da büyük bir coşkuyla yeniden ilan edeceğiz. Mehmetçik İdlib’de, Türk gençliği İstiklal Yürüyüşünde vatanını savunacak.



