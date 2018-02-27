TGB’nin İncirlik Üssü’nde ABD askerlerine karşı yaptığı çuval eylemi’nin 5.duruşması 11 Eylül 2018’e ertelendi.

16 Nisan 2016 tarihindeAdana İncirlik Üssü'ne girerek Amerikan askerilerine çuval geçiren TGB üyelerinin yargılanmasına bugün devam edilecekti.TGB Adana İl Yöneticileri Yalçın Semir Akarsu,Cenk Kızılırmak ve TGB Eski Genel Sekreteri Sinan Sungur hakkında açılan dava 27 Şubat 2018 tarihinden duruşma hakiminin izine ayrılması sebebiyle duruşma 11 Eylül 2018 tarihine ertelendi.



Gençlere duruşma sırasındaVatan Partisi üyesi vatandaşlardan da destek geldi.



Duruşma sonrası dava avukatlarından Av.NesrinKılıçay, adliye binasi önünde basın mensuplarını bilgilendirdi. Açıklama yapan TGB İl Yöneticisi Yalçın Semir Akarsu, "Biz bu eylem ile milletimizin teröre karşı tepkisini ortaya koyduk.Amerika’nın teröre yaptığı mühimmat ve sağlık yardımıapaçık ortada. ABD terörün yanındadır ve destekçisidir. Yaptığımız Çuval Eylemini Afrin’de savaşan Mehmetçiğimize ve şehitlerimize armağan ediyoruz. Mehmetçiğimizin bir adım gerisinde cepheyi sağlam tutmaya devam edeceğiz" dedi.



ulusal.com.tr

