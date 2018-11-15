ABD ambargolarına karşı TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer’in başkanlığında İran’a giden Türkiye Gençlik Birliği (TGB) heyeti, ziyaretinin ilk gününü tamamladı.

Heyet İran’ın antiemperyalist mücadelesinin sergilendiği müzeleri ziyaret etti ve BESIC Gençliği Uluslararası Büro yetkilileri ile görüştü.



Ortak mücadele çizgisinde dayanışma faaliyetleri yürütülecek



TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer başkanlığında ABD ambargosuna karşı İran'a giden TGB heyeti, birinci gününde ABD'nin İranlı gençler tarafından ele geçirilen eski büyükelçilik binası;

Casusluk Yuvası Müzesi'ne ve İbret Müzesi'ne ziyarette bulundu.



Müze ziyaretlerinin ardından BESIC Gençliği Uluslararası Büro yetkilileri ile görüştü.



Görüşmede, İran ve Türk milletinin ortak mücadele çizgisi ve dayanışma amaçlı yürütülecek faaliyetler konuşuldu.



Görüşme sonunda BESIC Gençliği, TGB heyetine plaket takdim etti.



Ziyaretin ilk gününde gerçekleşen bir diğer görüşme ise Barış İçin Adalet Uluslararası Merkezi Başkanı Ali Akber Taheri ile yapıldı.



Görüşmede, her iki siyasi kurumun faaliyetleri konuşuldu ve ortak yapılacak planlar oluşturuldu.



‘Amerikan Ambargosuna karşı İran halkının yanındayız'



TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer ziyaret ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.



Gençer, “Türk gençliği olarak Amerikan ambargosuna karşı İran halkının yanında olduğumuzu ve antiemperyalist mücadeleyi büyüteceğimizi vurguladık”dedi.



İran ziyaretinin birinci gününü aktaran Gençer, şunları söyledi:

“İran ziyaretimizin birinci gününe, 4 Kasım 1979'da İranlı genç devrimciler tarafından işgal edilen dönemin ABD büyükelçilik binası;Casusluk Yuvası Müzesi’ni gezerek başladık. Amerika'nın o dönemde yürüttüğü casusluk ve ajan faaliyetlerine yakından tanık olduk. Müze baskınını İran halkı, ikinci ve esas devrim diye nitelendiriyor. Daha sonra İbret müzesini ziyaret ettik. Devrimden önce Şah rejiminin devrimcilere uyguladığı ağır eziyetlere tanık olduk. Ardından İran İslami Mezhepler Üniversitesi, Uluslararası Bölümler Dekanı'nın başkanlığındaki heyetle görüştük. Ortak dayanışma duygularımızı ve mücadele kararlılığımızı yineledik. Türk gençliği olarak Amerikan ambargosuna karşı İran halkının yanında olduğumuzu ve antiemperyalist mücadeleyi büyüteceğimizi vurguladık.”





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