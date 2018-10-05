Türkiye Gazeteciler Sendikası, AA çalışanlarının kazanımlarını bırakarak taşerona geçmeye zorlanmasına ve haklarının gasp edilmesine Medya-İş'in sessiz kalarak bu haksızlıklara çanak tuttuğunu ifade etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



Kamu kuruluşu olan



TGS’nin toplu iş sözleşmeleriyle güvence altına aldığı ve AA’dan baskıyla uzaklaştırıldığımız 6 yılda da değişmeyen 50 günlük kıdem hakkına sahip gazetecilere işten çıkmaları ve isterlerse düşük ücretle yeniden işe alınmaları teklif ediliyor. Bu teklifi kabul eden gazetecilerin hem maaşları azaltılıyor, hem de her yıl için 50 günlük ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatları 30 günlük ücrete düşürülüyor. 10 yılı aşkın süredir çalışan gazetecilere de işten çıkış dayatılıyor. Düşük ücretle işe geri girmeleri teklif ediliyor. İdari kadroda çalışanlar ise işten çıkartılarak düşük ücretle taşeron şirkete geçiriliyor. Maalesef idare kadrodan bugüne kadar 35 kişi bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı.



AA’da çalışanların hakları budanırken zorla yetkili hâle getirilmiş Medya-İş ne yapıyor? 2012 yılına kadar Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın örgütlü olduğu ve 24 dönem toplu iş sözleşmesi imzaladığı AA’da, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın talimatıyla kurulan sendikaya baskıyla geçirilen çalışanlar yeni haklar elde edemediği gibi mevcut haklarını dahi koruyamadı. Bu ay AA işvereni ile masaya oturan Medya-İş; ücretlerin düşürülmesi, kıdemlerin düşürülmesi ve çalışanların taşeron şirketlere geçirilmesine sessiz kalıyor. Zaten işverenlerin kurduğu, ipleri hükümetin elinde bir ‘sendika’nın çalışanın hakkını koruması beklenemez. AA’da toplam 2000’i aşkın çalışan olmasına rağmen sadece 1000’ini üye yapan Medya-İş, kendine izin verilen sınırlar içerisinde sendikacılık oynuyor. AA çalışanlarının hakkını koruyacak ve yeni kazanımlarla ileri götürecek tek güç kendi öz örgütleri olan Türkiye Gazeteciler Sendikası’dır. AA çalışanlarının geçmişi de geleceği de Türkiye Gazeteciler Sendikası’dır. Kamu kuruluşu olan Anadolu Ajansı ’nda (AA) gazetecilerin haklarını geriye götürecek dayatmalar yapılıyor. Kıdemli çalışanları işten çıkartarak düşük ücretle ve taşeron şirkette işe geri almayı teklif eden AA yönetimi, çalışanlar ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın ( TGS ) uzun yıllar süren mücadelelerle kazandığı hakları yok etmek istiyor. AA çalışanları kazanımlarını bırakarak, daha düşük maaşlarla taşerona geçmeye zorlanırken, TGS’ye yönelik operasyon sonrası işyerinde zorla yetkili sendika yapılmış olan Hak-İş’e bağlı Medya-İş, sessiz kalarak bu haksızlığa çanak tutuyor.TGS’nin toplu iş sözleşmeleriyle güvence altına aldığı ve AA’dan baskıyla uzaklaştırıldığımız 6 yılda da değişmeyen 50 günlük kıdem hakkına sahip gazetecilere işten çıkmaları ve isterlerse düşük ücretle yeniden işe alınmaları teklif ediliyor. Bu teklifi kabul eden gazetecilerin hem maaşları azaltılıyor, hem de her yıl için 50 günlük ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatları 30 günlük ücrete düşürülüyor. 10 yılı aşkın süredir çalışan gazetecilere de işten çıkış dayatılıyor. Düşük ücretle işe geri girmeleri teklif ediliyor. İdari kadroda çalışanlar ise işten çıkartılarak düşük ücretle taşeron şirkete geçiriliyor. Maalesef idare kadrodan bugüne kadar 35 kişi bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı.AA’da çalışanların hakları budanırken zorla yetkili hâle getirilmiş Medya-İş ne yapıyor? 2012 yılına kadar Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın örgütlü olduğu ve 24 dönem toplu iş sözleşmesi imzaladığı AA’da, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın talimatıyla kurulan sendikaya baskıyla geçirilen çalışanlar yeni haklar elde edemediği gibi mevcut haklarını dahi koruyamadı. Bu ay AA işvereni ile masaya oturan Medya-İş; ücretlerin düşürülmesi, kıdemlerin düşürülmesi ve çalışanların taşeron şirketlere geçirilmesine sessiz kalıyor. Zaten işverenlerin kurduğu, ipleri hükümetin elinde bir ‘sendika’nın çalışanın hakkını koruması beklenemez. AA’da toplam 2000’i aşkın çalışan olmasına rağmen sadece 1000’ini üye yapan Medya-İş, kendine izin verilen sınırlar içerisinde sendikacılık oynuyor. AA çalışanlarının hakkını koruyacak ve yeni kazanımlarla ileri götürecek tek güç kendi öz örgütleri olan Türkiye Gazeteciler Sendikası’dır. AA çalışanlarının geçmişi de geleceği de Türkiye Gazeteciler Sendikası’dır.