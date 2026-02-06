Thodex davasında Güven ve Serap Özer cezaevinden çıkıyor!

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan Thodex davasında önemli bir gelişme yaşandı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Güven Özer ve Serap Özer bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SAVCI "TUTUKLULUK SÜRSÜN" DEDİ, MAHKEME BIRAKTI

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve suçun mahiyeti gereği sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savcının talebinin aksine bir karar imza attı.

Heyet, tutuklu sanıklar Güven ve Serap Özer'in "ev hapsi" tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Eksikliklerin giderilmesi amacıyla dava 17 Haziran tarihine ertelendi.

Dava süreci, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapsamlı iddianame ile başlamıştı. İddianamede, Faruk Fatih Özer tarafından 400 bin lira sermayeyle kurulan şirketin, müşterilerini hileli davranışlarla aldattığı vurgulanmıştı. Sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri araç olarak kullanılarak dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 40 bin 562 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2023'teki kararında Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'i toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşınmış, 22. Ceza Dairesi yerel mahkemenin hükmünü bozarak dosyayı iade etmişti.

KURUCU FARUK FATİH ÖZER HÜCRESİNDE ÖLMÜŞTÜ

Davanın bir numaralı sanığı ve Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in süreci ise uluslararası bir takiple sonlanmıştı. 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanan ve 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye iade edilen Özer, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yargılama süreci devam ederken Faruk Fatih Özer, 1 Kasım 2025 tarihinde tutuklu bulunduğu Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ölü bulunmuştu.

Olayla ilgili Tekirdağ Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.