Threads kullanıcılarına büyük sürpriz! Türkiye'de yeniden erişime mi açıldı?

Rekabet Kurumunun kararıyla Nisan 2024'te Türkiye'de erişime kapatılan Meta'nın sosyal medya platformu Threads, herhangi bir resmi açıklama yapılmamasına rağmen bugün itibarıyla yeniden erişilebilir duruma geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Threads kullanıcılarına büyük sürpriz! Türkiye'de yeniden erişime mi açıldı?
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Nisan 2024'te Rekabet Kurumu kararıyla Türkiye'de erişime engellenen Threads platformu, bugün yaşanan beklenmedik bir gelişmeyle yeniden kullanıma açıldı. Kullanıcılar, aylardır ulaşılamayan platforma girmek istediklerinde önceden karşılaştıkları erişim engeli uyarısını artık görmüyor. Sistem, normal işleyişindeki gibi sizden doğrudan giriş yapmanızı istiyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK, ERİŞİM VAR

Meta'nın X rakibi olarak geçtiğimiz yıllarda resmen kullanıma sunduğu sosyal medya platformuna şu an itibarıyla ulaşılabiliyor olması, yasağın kalkmış olabilme ihtimalini gösteriyor. Kullanıcıların Threads'in ne zaman açılacağına dair meraklı bekleyişi sürerken yaşanan bu gelişmeye dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi bilgi eksikliği nedeniyle erişimin kalıcı ve kesin olarak açılıp açılmadığı şu aşamada bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Platform, ilk kullanıma sunulduğunda Türkiye'deki kullanıcılar tarafından da aktif olarak kullanılabiliyordu. Ancak uygulamanın 2024 yılında Instagram hesabı ile birleştirilerek kullanılmasını zorunlu kılması ve Meta'nın bu durumu kötüye kullanıyor olabileceği şüphesi üzerine Rekabet Kurumu devreye girdi. Alınan karar doğrultusunda Threads, Nisan 2024'te Türkiye'de resmen erişime engellendi ve o günden beri de kullanılamıyordu.

Erişim engelinin uygulandığı günden itibaren Meta, platformu Türkiye'de yeniden faaliyete geçirebilmek adına çaba gösteriyordu. Bu süreç içerisinde uygulamanın altyapısında önemli değişikliklere gidilerek platformda Instagram'dan tamamen ayrı bir hesap açmak mümkün hale getirildi. Ayrıca, diğer Meta platformlarıyla olan verilerin birleştirilmesi konusunda kullanıcılara seçenek sunulması da talep edilen şartlar arasındaydı. Şirketin ilgili gereksinimleri toplayıp uyguladığı ve platformun bu yüzden açılmış olabileceği düşünülüyor. Ancak yetkili mercilerden veya şirketten resmi bir bilgi gelmeden kesin bir şey söylemek doğru bulunmuyor.

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