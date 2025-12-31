THY ve AJet seferleri iptal etti: 1 Ocak uçuşlarına hava engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları 50, AJet ise 64 seferini 1 Ocak’ta karşılıklı olarak iptal etti. Yolculara bilet işlemlerini takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Türk Hava Yolları ve AJet, Doğu ile Güneydoğu bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli birçok uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY DUYURDU

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün yaptığı açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir” dedi. Üstün, yolcuların uçuş durumunu ve bilet seçeneklerini THY internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebileceklerini belirterek şunları ifade etti:

“Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz.”

AJET 64 SEFERİ İPTAL ETTİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki hava şartları nedeniyle 1 Ocak’ta planlanan 64 seferin iptal edildiğini açıkladı. Yeşilkaya açıklamasında, “Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz” ifadelerini kullandı.

