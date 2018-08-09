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THY 5 bin tırla taşınacak

İstanbul'un 3. Havalimanı faaliyete geçiyor. İlk uçuş 31 Ekim 2018'de Ankara'ya yapılacak. Türk Hava Yolları da taşınma işlemine 29 Ekim'de başlayacak. Taşınma operasyonu 45 saat sürecek.

THY 5 bin tırla taşınacak

İnşası devam eden İstanbul'un 3. Havalimanı'nın açılışına kısa bir süre kaldı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şirketin İstanbul 3. havalimanına geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Aycı, "Karadan taşınma aynı 1453'teki İstanbul'un fethinde gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi gibi olacak" dedi.

Yaklaşık 45 saat sürecek taşınma operasyonunda 5 bin tır kullanılacak. 

Yeni havalimanında Türk Hava Yolları'nın 33 bin personeli çalışacak.

3. Havalimanı'ndan ilk uçuş 31 Ekim 2018 saat 14:00'da Ankara'ya yapılacak. İlk dış hat uçuşları  ise KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #THY #3. havalimanı
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