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THY'den flaş ABD kararı

Türk Hava Yolları (THY), ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

THY'den flaş ABD kararı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD merkezli kuruluşlara reklam verilmeyeceğini açıkladı. "devletimizin ve milletimizin yanındayız" ifadelerini kullanan Üstün, "Gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün o paylaşımı:

"#ABDyeReklamVerme Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." 

Etiketler; #THY #yahya üstün #türk hava yolları
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