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THY'den sefer iptali

Atatürk Havalimanı'ndan Londra, Edinburg ile Dublin'e bugün ve yarın planlanan tarifeli seferlerin, karşı meydanlardaki yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

THY'den sefer iptali

Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan Londra, Edinburg ile Dublin'e planlanan, bugün ve yarınki tarifeli seferlerin, karşı meydanlardaki yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra, İskoçya'nın başkenti Edinburg ile İrlanda'nın başkenti Dublin'e, söz konusu havalimanından yapılacak bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bugün ve yarınki sefer iptallerinin karşı meydanlardaki yoğun kar yağışı nedeniyle yapıldığı, icra edilemeyen uçuşlardaki 551 yolcunun da İstanbul'da otellere alındığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #THY
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