THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 1-3 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Aycı "45 saate ayrılmış taşınma süreci olacak" dedi. Aycı, yolcuların yola en az 1 saat erken çıkmaları tavsiyesinde bulundu

"45 saate ayrılmış taşınma süreci olacak. Buradaki taşınma süresi boyunca özellikle yoğunluğun oluşacağı yer Basın Ekspres yolu üzeri olacak. Çünkü en önemli yol orası şu anda. Gece yarısı 03..00’te başlayacak. Bu 45 saat içerisinde de bazı uçaklarımız boş olarak intikal uçuşu yapacaklar. 170 civarı uçak. Bir kısım uçak da kalktıkları yerden yolcuları alacak gelecekler."Aycı açıklamasının devamında "İstanbullulardan bizi mazur görmelerini, onların dünyanın en büyük havalimanını kullanmaları esnasında, bu taşınma sürecini geçici olduğunu, sabır göstermelerini rica edeceğim.Basın Ekspres Yolu en önemli yer. Kapanıp kapanmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Bize gösterilen güzergahta, bize verilen saatler arasında biz işimizi, görevimizi yapacağız. Son derece profesyonel taşıyıcılarla beraber yürütülüyor bu süreç planlandı, hazırlandı, denemeleri yapıldı" şeklinde konuştu.Aycı'nın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle: "Kısa süre uçuşlarda azalma olacak, kademe kademe artış olacak. Zaten biletlerimizin satışlarını buna göre ayarlıyoruz. Burası saatlik kapasitesi anlamıyla da, kullanılan binasıyla da terminaliyle de içerideki tüm tesisleriyle faaliyete geçecek.Taşınma sonrası 2. faz tesislerinin inşasına 2019 yılında da devam edecek olan THY, İstanbul Havalimanı operasyonlarını, tüm fazları tamamlandığında yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip, dünyanın en büyük kampüsünden gerçekleştirecek.Bayrak taşıyıcı hava yoluna ait söz konusu kampüs tamamlandığında, 4 bölgede ana ve uydu binalar olarak adlandırılan 14 (MRO-uçak bakım hangarları, ana kargo ve uydu kargo binası, ana ikram ve uydu ikram binası, hava tarafı personel geçiş kapısı, TGS yönetim ve yer hizmetleri teçhizat bakım binası, operasyon merkezi ve ekip terminal binası, hat bakım binası, geçici hangar binası, kargo hızlı sevk üssü, uçak içi ikram deposu, ULD tamir atölyesi ve ULD depolama alanı) tesisten oluşacak.