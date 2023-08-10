THY ile Anadolu Jet yollarını ayırdı! Şimdi ne olacak? AJet personeli ne olacak?

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Anadolujet'in ayrı bir şirket olarak AJet adıyla yola devam kararı alındı, Anadolujet markası, artık AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. olarak hizmet sunacak. İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanları üzerinde yoğunlaşan operasyonlarını sürdürecek olan AJet, bu geçiş sürecinde neler yaşanacağı konusunda hala net bir açıklama yapmadı. mevcut personelin AJet'e geçiş süreci hakkında birçok soru işareti ortaya çıktı.

THY'DEN AJET'E GEÇİŞ YAPAN PERSONEL TİS'TEN FAYDALANAMAYACAK!

AJet'in kuruluş aşamasındaki süreci Hava-İş Sendikası tarafından yakından takip edildiği bilgisi mevcut. Mevcut THY personelinin AJet'e geçişlerinde, sendika üyelikleri devam edecek ancak Hava-İş üyeleri, THY'deki Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) kaynaklanan haklarını AJet'e geçtiklerinde kullanamayacaklar.

THY Yönetimi, geçiş döneminde izleyeceği yol haritasına göre adım atacak ve Hava-İş Sendikası, AJet'te çalışacak sendikalı personel için Çalışma Bakanlığı'na yetki başvurusu yapacağı öğrenildi. Yetki alındıktan sonra Hava-İş, şirket yönetimiyle görüşmelere başlayarak TİS konusunda müzakerelere girecek.