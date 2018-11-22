Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "HAVELSAN ailesinin Türkiye ve sivil havacılığa kattığı değer açısından bu beş simülatörle hem NEO hem de MAX ile birlikte, havacılık sektörümüzde çıtayı biraz daha yukarı taşımış olacağız." dedi.

Türk Hava Yollarının (THY) pilotaj eğitimini destekleyen simülatörlerin temini için HAVELSAN ile yaptığı anlaşmanın imza töreni, şirketin Yeşilköy'deki genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.



Törene, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ile bazı davetliler katıldı.

Aycı, törende yaptığı konuşmada, Türk sivil havacılığının son 15 yılda çok mesafe katettiğini, yerli ve milli üretiminin daha da önem kazandığını söyledi.



Verimli üretimlerle ihtiyaçların karşılanması, sonrasında başka ülkelere ihraç edilmesi hedefinin belirlendiğini, son yıllarda bu yönde bilinç oluştuğunu kaydeden Aycı, başta THY olmak üzere sivil havacılık şirketlerinin gittikçe büyüdüğünü belirtti.



Aycı, savunma sanayisinde de başarılı hamlelerin yapıldığını dile getirerek, HAVELSAN ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde geçmişte yerli sivil uçuş simülatörünün tamamlandığını anımsattı.



Yerli simülatör yapmakla görevlerinin bitmediğini ifade eden Aycı, "Bir sonraki aşama yerlilik oranını artırmaktır. Özellikle o alanda verimliyse, değerli parçaların da ülkede üretimini sağlamak gerekli ama ölçek meydana getiremediğimiz zaman verimsiz ve fantezi üretimlerle kendimizi kandırmış oluruz." diye konuştu.



Aycı, bu vizyonu belirlemede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin tartışılmaz olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi "dışa bağımlılığı azaltmak zorunda olduklarını" aktaran Aycı, bu yapılmadığı sürece bağımsızlığın da ipotek altına girebileceğini kaydetti.



Aycı, THY'nin hem yurt içi hem de yurt dışındaki ortaklarıyla farklı uzmanlıkları kendi bünyesine kattığını vurgulayarak, "HAVELSAN ailesinin Türkiye ve sivil havacılığa kattığı değer açısından bu beş simülatörle hem NEO hem de MAX ile birlikte, havacılık sektörümüzde çıtayı biraz daha yukarı taşımış olacağız. Bizim bir hayalimiz var, biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hayali vardı. Hani 'milli ve yerli uçakla ilgili bir şeyler yapalım ve yerli bölgesel uçak yapımıyla ilgili gelecekte de elimizi güçlendirelim' diyoruz ya, simülatörde onun testlerini yapmak önemli bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.



İlker Aycı, uçak içi yazılım konusunda da aşamalar kaydedilmesi ve dünya ile eşdeğer noktaya varılması gerektiğini söyledi.



HAVELSAN'ın yerli katkı oranını yüzde 20'nin üzerine çıkarması konusunda, Prof. Dr. Mantar'a taleplerini ileten ve Mantar'dan bu konuda olumlu cevap alan Aycı, "Demek ki HAVELSAN, öz güveni yüksek, kendine güvenen bir şirket. İnanıyoruz ki beraberce yapacağız. Teknoloji üretmek isteyen, iş yapmak isteyen herkese bizde iş çok. Yeter ki bu anlamdaki milli firmalarımız, gayret göstermeye açık firmalarımız, buyursunlar gelsinler." ifadelerini kullandı.



Sivil havacılık alanında kendi simülatörünü üreten birkaç ülkeden birisi olduklarını aktaran Aycı, "Bizden başka piyasada 3 farklı şirket var. Biz dördüncü oluyoruz. Üçü de ayrı ülkelerden. Biz dördüncü olduk. Bu da başka bir sevindirici husustur. Bu imzayı atarken hep beraber sorumluluğumuz biliyoruz." şeklinde konuştu.



"Yeteneğimizi sivil hayata geçirme kararı aldık"



HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise ülkedeki birçok kurumda kritik yazılımlarının yer aldığını, bu yeteneklerini son yıllarda yurt dışına da taşıdıklarını kaydetti.



Mantar, Güney Kore, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kuveyt ile Katar gibi ülkelerde birçok proje yaptıklarına değinerek, "Askeri simülatör konusundaki yeteneğimizi sivil hayata geçirme konusunda karar aldık. Bu kararımızda da THY Yönetiminin çok etkisi var. Burada bize güvendikleri ve iş birliği yaptıklarından dolayı THY yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de iki sene önce yerli ve milli simülatör üretimi için vizyoner bir çalışma başlatıldığını, söz konusu simülatörleri devreye aldıklarını ve pilot eğitiminde kullandıklarını söyledi.



Simülatörün üretimini gelecek nesil için başarmak zorunda olduklarını kaydeden Ekşi, "Biz bunları hep dışarıdan aldığımız müddetçe çocuklarımız daha iyi bir ülkeye sahip olamayacaklar. O yüzden bizim ekibimiz olaya bu gözle baktı. HAVELSAN da ilk üretim olması sebebiyle bazı zorluklarla karşılaşsa da nihayetinde bu simülatörü EASA sertifikasyonunu alarak, bize teslim etti. Biz bundan da faydalanarak, bu işleri yapabileceklerine güvenerek, yeni ihalemizde 5 tane simülatör işini onlara verdik." diye konuştu.



Simülatör sayısı 28'e çıkacak



Sözleşme kapsamında HAVELSAN, THY'nin Boeing 737MAX ve Airbus A320CEO/NEO tipi uçakları için uluslararası D seviye sertifikasyona sahip tam uçuş simülatörleri üretecek.



Filosunda 14 simülatörü bulunan THY, 2020 ve 2021 yıllarında işletmeye alınmak üzere, 2 Boeing 737MAX ve 3 Airbus A320CEO/NEO uluslararası D seviye sertifikasyona sahip toplam 5 ‘Tam Uçuş Simülatörü’ ve 6 ‘Uçuş Eğitim Yardımcısı’nı HAVELSAN’dan teslim alacak.



2021 yılında THY Uçuş Eğitim Merkezi’ndeki tam uçuş simülatörü sayısı, teslim alınacak diğer simülatörlerle birlikte 28’e ulaşacak.