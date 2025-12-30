THY iptal olan seferler nereden ve nasıl öğrenilir? Uçuş iptal sorgulama

Türk Hava Yolları (THY), kötü hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 tarihi için 61 seferini iptal etti. Yolcular iptal olup olmadığını “Uçuş Durumu” sorgulama ekranından kontrol edebilir.

Yayınlanma:

Yurdun birçok kesiminde etkili olan soğuk ve olumsuz hava koşulları ulaşımı da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), meteorolojik gelişmeler nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferini iptal ettiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası bilet sahipleri “iptal olan uçuşlar nereden öğrenilir?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

THY İPTAL OLAN SEFERLER NASIL ÖĞRENİLİR?

THY’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, iptal ya da erteleme durumlarının resmî kanallar üzerinden takip edilmesi gerektiği belirtildi. Yolcular şunları yaparak uçuş durumunu kontrol edebilir:

• THY Resmî Web Sitesi

https://www.turkishairlines.com/tr-tr adresindeki “Uçuş Durumu / Flight Status” sayfasına giderek, bilet üzerinde yer alan uçuş numarası veya şehir kodu girilerek uçuşun iptal edilip edilmediği görülebilir.

• Mobil Uygulama

THY’nin mobil uygulamasından uçuş numarası girilerek anlık uçuş durumu takip edilebilir.

THY açıklamasında, uçuş iptallerine ilişkin iade, değişim ve diğer bilet işlemlerinin de bu kanallar üzerinden yapılabileceği hatırlatıldı.

