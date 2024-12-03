THY o şehre seferlerini yeniden başlattı! 21 Eylül'de durdurma kararı alnmıştı

İsrail'in Lübnan saldırıları sonrasında Türk Hava Yolları (THY) aldığı kararla Beyrut seferlerini durdurmuştu.

Beyrut seferleriyle ilgili THY'den yeni bir karar geldi. Söz konusu kararla ilgili duyuru, THY'nin internet sitesinden de paylaşıldı.

THY, 21 Eylül'de durdurma kararı aldığı Beyrut seferlerini yeniden başlattı. Buna göre, ilk etapta günlük tek sefer planlanan Beyrut uçuşları, 6 Aralık'ta günlük 2 sefere çıkarılacak.

Seferler 11 Aralık'ta ise günde 4 uçuş ile normal tarife şeklinde gerçekleştirilecek.