THY o şehre seferlerini yeniden başlattı! 21 Eylül'de durdurma kararı alnmıştı

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in Lübnan saldırıları sonrasında Beyrut seferlerini 21 Eylül'de durdurmuştu. THY'den yapılan açıklamada, Beyrut uçuşlarının yeniden başladığı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
THY o şehre seferlerini yeniden başlattı! 21 Eylül'de durdurma kararı alnmıştı
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İsrail'in Lübnan saldırıları sonrasında Türk Hava Yolları (THY) aldığı kararla Beyrut seferlerini durdurmuştu.

Beyrut seferleriyle ilgili THY'den yeni bir karar geldi. Söz konusu kararla ilgili duyuru, THY'nin internet sitesinden de paylaşıldı.

THY, 21 Eylül'de durdurma kararı aldığı Beyrut seferlerini yeniden başlattı. Buna göre, ilk etapta günlük tek sefer planlanan Beyrut uçuşları, 6 Aralık'ta günlük 2 sefere çıkarılacak.

Seferler 11 Aralık'ta ise günde 4 uçuş ile normal tarife şeklinde gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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