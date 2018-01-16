Türk Hava Yolları, tüm yurt dışı seferlerde, acil çıkış sırası koltuklara ek olarak diz mesafesi geniş koltukların satışına başladı.

0 0 0 0

Türk Hava Yolları (THY), tüm yurt dışı seferlerde, acil çıkış sırası koltuklara ek olarak diz mesafesi geniş koltukların satışına başladı.



Edinilen bilgiye göre, 8 Ocak'ta başlayan uygulamaya geçiş öncesinde, bebek puseti bulunan koltukları seçen bebekli yolcuların bulunduğu uçuşlar mağduriyet yaşanmaması için satışa açılmadı.



Tip değişiklikleri veya zaruri sebepler ile koltuk planı işlemi yapıldığında, ilgili koltukların da ücretli hale gelebileceği öğrenildi.

Kaynak: