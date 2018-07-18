İstanbul-Abuja seferini yapan THY uçağı, motoruna kuş çarpması dolayısıyla Atatürk Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul'dan Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gitmek üzere havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, motoruna kuş çarpması dolayısıyla Atatürk Havalimanı'na geri döndü.



Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul-Abuja seferini yapan TK 623 sefer sayılı uçağında, Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra motoruna kuş çarpması sonucu arıza meydana geldi.



Boeing 737 tipi ve içinde 124 yolcunun bulunduğu uçak, Çorlu hava sahasında tur atarak yeterli iniş ağırlığına ulaşmak için yakıt tüketti.



Yeterli iniş ağırlığına ulaşan uçak saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.



Bekleme salonuna alınan yolcuların başka bir uçakla Abuja'ya gönderilecekleri öğrenildi.