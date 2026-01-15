THY uçağında korku dolu anlar: Uçakta 'bomba' tehdidi içeren ağ tespit edildi

Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK1853 sefer sayılı uçak, İstanbul'dan havalanarak Barselona'ya hareket etti. Uçuşun sorunsuz devam ettiği sırada, varış noktasına yaklaşılırken kabin içerisinde bir güvenlik riski tespit edildi.

Uçaktaki bir yolcunun, kendi cihazı üzerinden oluşturduğu kişisel internet erişim noktasına (hotspot) bomba tehdidi iması içeren bir ağ adı verdiği belirlendi.

THY'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak sürecin detaylarını paylaştı. Üstün, tehdit algısı oluşur oluşmaz güvenlik protokollerinin devreye alındığını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."