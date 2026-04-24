THY ve Bakanlık masaya oturdu: Türkiye'nin küresel erişimi için kritik zirve

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni yönetimiyle turizm ve havacılık alanındaki iş birliğini değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde basına kapalı olarak yapılan görüşmeye, THY'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler katıldı. Görüşmede, Türkiye’nin turizmdeki büyüme ivmesini destekleyecek ulaşım stratejileri ve havacılık-turizm entegrasyonu detaylarıyla değerlendirildi.

THY'DEKİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI KRİTİK İLK TEMAS

Türk Hava Yollarında yaşanan yönetim değişikliğinin ardından gerçekleşen bu buluşma, yeni dönemin ilk temaslarından biri olarak öne çıkıyor. Toplantının ana gündemini kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen uluslararası tanıtım faaliyetlerinin THY'nin uçuş planlamalarıyla eşleştirilmesi ve ortak hedeflerin netleştirilmesi oluşturdu. Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantının içeriğine dair şu ifadelere yer verdi: “Türk Hava Yollarımızın (THY) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Sayın Ahmet Olmuştur ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek turizm ve havacılık alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürüttüğümüz tanıtım faaliyetleriyle uyumlu şekilde; Türkiye’nin uluslararası erişimini güçlendirecek, destinasyonlarımızın görünürlüğünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek adımları ele aldık. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyor, yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum.”

TÜRKİYE'NİN UÇUŞ HARİTASI YENİ PAZARLARA AÇILIYOR

Gerçekleştirilen zirvede, Türkiye’nin farklı turizm destinasyonlarına erişimini kolaylaştıracak uçuş planlamaları ile yeni pazar açılımları üzerinde duruldu. TGA'nın yürüttüğü hedef pazar odaklı küresel tanıtım kampanyalarının, THY’nin uçuş ağı genişleme stratejileriyle paralel ilerlemesi gerektiği vurgulandı. Turizmi yıl geneline yayma hedefi doğrultusunda, mevcut ulaşım kapasitesinin nasıl daha etkin kullanılabileceği değerlendirildi.

Bakanlık, TGA ve THY arasında yürütülecek bu eşgüdümlü çalışmalarla, Türkiye’nin turizm alanındaki küresel konumunun daha da güçlendirilmesini ve sürdürülebilir turizm büyüme hedeflerine katkı sağlanmasını amaçlıyor. İkili görüşmenin sonunda Bakan Ersoy, yeni göreve atanan Ahmet Olmuştur’a başarı temennilerini ileterek yeni dönemin hayırlı olması dileklerinde bulundu.