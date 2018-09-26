banner997
Anka 'milli gözle' görecek
Anka 'milli gözle' görecek
Bodrum'da makilik alan yandı
Bodrum'da makilik alan yandı
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

THY yeni bir şirket kurdu

Türk Hava Yolları, "THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ" unvanlı şirket kurduğunu bildirdi.

THY yeni bir şirket kurdu

Türk Hava Yolları (THY), 10 milyon TL sermayeli "THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ" unvanlı şirket kurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, esas sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı ortaklığımıza ait 10 milyon TL nakit sermayeli 'THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ' unvanlı şirket kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #THY #şirket #türk hava yolları #taşımacılık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.