THY’den 100 milyar liralık yatırım: 26 bin kişiye istihdam sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türk Hava Yolları’nın toplam 100 milyar liralık 8 dev projesinin temelinin atıldığını açıkladı. Uraloğlu, söz konusu yatırımların 2026 yılında 26 bin kişiye yeni iş imkânı sunacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, “2026 yılına, İstanbul Havalimanı’nda; Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi ve dünyanın en büyük hava kargo terminali SmartIST’in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam 8 dev projenin temelini atarak iddialı bir başlangıç yapıyoruz” dedi.

Türk Hava Yolları’nın yeni yıla güçlü bir giriş yaptığını vurgulayan Uraloğlu, bu projelerin THY’nin dünyanın 1 numaralı havayolu şirketi olma hedefi açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

2025 yılının, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin 1. faz açılışıyla tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, 2026 yılına ise İstanbul Havalimanı merkezli büyük bir atılımla girildiğini söyledi.

Uraloğlu, “Gökyüzüne damga vuran bir atılımla, havacılığın zirvesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bayrak taşıyıcımızın kanatlarını daha da güçlendiriyoruz. Çünkü biz, her yeni yılı havacılığın bayrağını daha yükseğe taşımakla başlamayı gelenek haline getirdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 4 Ocak’ta 2 bin 177 transit uçuşla tüm zamanların rekorunun kırıldığını, böylece 31 Ağustos 2025’te kaydedilen 1.906 uçuşluk önceki rekorun geride bırakıldığını da açıkladı. Bu başarıda Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi, hava trafik kontrolörleri ve başta THY olmak üzere tüm havayolu şirketlerinin payı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasındaki stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, bu avantajın havacılık politikalarında etkin biçimde kullanıldığını söyledi. Son 24 yılda hayata geçirilen politikalarla Türkiye’nin havacılıkta küresel bir merkez haline geldiğini belirten Uraloğlu, aktif havalimanı sayısının 2002’de 26 iken bugün 58’e çıktığını, Yozgat ve Bayburt–Gümüşhane havalimanlarının tamamlanmasıyla bu sayının 60’a ulaşacağını kaydetti.

Uraloğlu, 2002’de iç ve dış hatlarda yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısının 2025 itibarıyla 247 milyon 163 bine çıktığını ve bu rakamın cumhuriyet tarihinin yolcu rekoru olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

2025 yılında toplam uçak trafiğinin 2 milyon 507 bin 399’a ulaştığını belirten Uraloğlu, üst geçişler dâhil uçak trafiğinin bir önceki yıla göre yüzde 9,3 arttığını söyledi. İstanbul Havalimanı’nda ise 2025’te iç hatlarda 123 bin 860, dış hatlarda 425 bin 459 olmak üzere toplam 549 bin 319 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti.

Aynı dönemde İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 17 milyon 730 bin, dış hatlarda 66 milyon 727 bin olmak üzere toplam 84 milyon 457 bin yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, toplam yolcu trafiğinin yüzde 5 arttığını söyledi.

Uraloğlu, 17 Nisan 2025’te İstanbul Havalimanı’nda üçlü bağımsız pist operasyonunun devreye alındığını hatırlatarak, “ABD’nin ardından bu uygulamayı hayata geçiren tek ülke olduk. Aynı anda üç uçağın iniş ve kalkış yapabilmesiyle kapasite yönetiminde önemli bir verimlilik sağladık” dedi.

Temeli atılan projeler arasında yer alan geniş gövde uçak motoru bakım merkezinin, Rolls-Royce iş birliğiyle Avrupa’nın en büyüğü olacağını belirten Uraloğlu, tesisin yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Merkezin THY’ye yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir getirmesinin beklendiğini ifade eden Uraloğlu, gelirin büyük kısmının yurt dışından gelecek motor bakımlarından sağlanacak yüksek katma değerli ihracat olacağını kaydetti.

1 Ocak 2028’de ilk motorun bakıma alınması planlanan tesisin, THY Teknik’in yeni nesil motor bakımında dünya liderliği hedefine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

22 YILDA 2,5 MİLYAR DOLARI AŞAN EK GELİR

Motor bakım merkezi kapsamında 900’ü aşkın nitelikli teknik personel olmak üzere toplam 1.000 kişilik yeni istihdam oluşturulacağını açıklayan Uraloğlu, Rolls-Royce’tan alınan özel imtiyazla yüksek teknolojili tamirlerin Türkiye’de yapılabileceğini söyledi. Bu sayede 22 yıl içinde 2,5 milyar doları aşan ek gelir elde edilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Turkish Cargo’nun merkezi olan SmartIST’in ikinci fazıyla birlikte kullanım alanının 205 bin metrekareden 410 bin metrekareye çıkacağını ifade eden Uraloğlu, 2,2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesinin 4,5 milyon tona ulaşacağını söyledi.

Uraloğlu, Turkish Cargo’nun IATA verilerine göre dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı konumuna yükseldiğini ve 2025 yılında “Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı” ödülünü aldığını hatırlattı.

Yeni ikram tesisinin günlük 500 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitesiyle dünyanın en büyük uçak ikram merkezi olacağını belirten Uraloğlu, bu yatırımın yolcu deneyimini üst seviyeye taşıyacağını söyledi.

Uraloğlu, yeni eğitim tesisleri, veri merkezi ve diğer projelerle birlikte toplam yatırım tutarının 100 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Bu yatırımlar yalnızca Türk Hava Yolları’nın değil, Türkiye ekonomisinin de kanatlarını güçlendirecek. 2026 yılında 26 bin kişiye yeni iş imkânı sunulacak” dedi.

Konuşmaların ardından Florya Uçuş Eğitim Merkezi Genişleme Projesi, İstanbul Veri Merkezi, E-Ticaret HUB – Widect Tesisi, İstanbul Havalimanı Ekip Terminali İlave Tesisi, THY Teknik A.Ş. uçak bakım hangarları, geniş gövde motor bakım merkezi, Kargo SmartIST Faz-2 binası ve ana ikram binasının temelleri atıldı.