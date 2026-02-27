THY'den İran açıklaması: Seferler iptal mi edildi?

Türk Hava Yolları’nın (THY) İran seferlerini iptal ettiği yönünde sosyal medyada iddialar paylaşıldı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."