THY'den şaşırtan uygulama: ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı

Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'den Meksika'ya gitmek için vize alan vatandaşların, THY tarafından ABD vizeleri olmadığı gerekçesiyle uçuşlarına izin verilmediği öne sürüldü. İddiaya göre, THY'nin güvenlik şirketi tarafından uçağa binecek yolcular arasında ABD vizesi olmayanların işaretlendiği ve bu yolcuların Turkish Ground Services (TGS) tarafından uçağa alınmadığı belirtildi. Ayrıca, uçağa alınmayan yolcuların, güvenlik ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Resmi Bir Açıklama Talebi

Durumu Aydınlık’a değerlendiren Avukat Yasemin Bal, olayın seyahat özgürlüğünü ihlal ettiğini vurgulayarak, THY’den hukuka uygun bir açıklama yapılmasını beklediklerini ifade etti. Bal, "Meksika vizesine sahip olan, biletini alarak havalimanına gelen bir yolcunun uçağa alınmaması hem Tüketici Hakları’na hem de anayasal haklara aykırıdır" dedi.

Hukuki Dayanak Gerekiyor

Avukat Bal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Meksika vizesi iptal edilmemiş ve geçerli bileti olan bir yolcunun uçağa alınmaması, ciddi bir hukuki sorun teşkil eder. Uçuşun engellenmesi için geçerli bir sebep sunulmadığı sürece, bu uygulama hukuka aykırıdır. Yolculara, ‘ABD vizeniz yok, Meksika’dan ABD’ye iltica edebilirsiniz’ gibi gerekçelerle uçuş izni verilmemesi kabul edilemez. Böyle bir durumda, ilgili tüm tarafların hukuki bir açıklama yapması gerekmektedir.”

Yasal Haklar Kullanılabilir

Bal, mağdur olan yolcuların, maddi ve manevi zararlarını talep etmek için tüketici mahkemelerine başvurabileceklerini belirtti. "Yolcular, maddi zararlarının yanı sıra, dolaylı ve yansıma zararlarını da talep edebilirler" şeklinde açıklamada bulundu.

Daha önce de THY, İstanbul’dan Latin Amerika ülkelerine transit uçan Rusya vatandaşlarına benzer şekilde zorluk çıkardığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İddialara ilişkin THY yetkililerine sorular yöneltilse de haberin yayımlandığı ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.