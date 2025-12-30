THY’den yılbaşı arifesinde uçuş iptalleri: 61 sefer durduruldu

Türk Hava Yolları, Türkiye’nin doğu ve iç bölgelerinde beklenen elverişsiz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferi karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. Yolculara bilet işlemlerini resmi kanallardan takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türk Hava Yolları (THY), meteorolojik raporlar doğrultusunda Türkiye’nin doğu ve iç bölgelerinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık tarihli uçuş planlamasında düzenlemeye gitti.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, güvenli uçuş ilkesine bağlı kalarak toplam 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Üstün, operasyonların hava koşullarının seyrine göre yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına uçuş durumlarını THY’nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden kontrol edebileceği belirtilirken; iptal edilen seferlere ilişkin iade ve değişiklik işlemlerinin dijital kanallar aracılığıyla yapılabileceği vurgulandı.

THY tarafından yapılan açıklamada, uçuş güvenliğinin her zaman birinci öncelik olduğu ifade edildi.

