Hatay'da Afrin'e açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan gümrük kapısının 8 Kasım itibariyle faaliyete başladığını duyurdu.

Suriye'nin kapı komşularından Hatay'da yeni bir gümrük kapısı faaliyete geçti.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytin Dalı Harekatı'nın adını taşıyan sınır kapısının açıldığını duyurdu.



Zeytin Dalı Sınır Kapısı, 8 Kasım itibariyle faaliyete geçirildi.



Gümrük kapısı mehmetçiğin terör örgütlerinden arındırdığı Afrin'e yani Suriye'ye açılıyor.



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