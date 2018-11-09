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Ticaret Bakanı açıkladı: 8 Kasım itibariyle...

Hatay'da Afrin'e açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan gümrük kapısının 8 Kasım itibariyle faaliyete başladığını duyurdu.

Ticaret Bakanı açıkladı: 8 Kasım itibariyle...

Suriye'nin kapı komşularından Hatay'da yeni bir gümrük kapısı faaliyete geçti. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytin Dalı Harekatı'nın adını taşıyan sınır kapısının açıldığını duyurdu.

Zeytin Dalı Sınır Kapısı, 8 Kasım itibariyle faaliyete geçirildi. 

Gümrük kapısı mehmetçiğin terör örgütlerinden arındırdığı Afrin'e yani Suriye'ye açılıyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #zeytin dalı gümrük kapısı #ticaret bakanı
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