Suriye'nin kapı komşularından Hatay'da yeni bir gümrük kapısı faaliyete geçti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytin Dalı Harekatı'nın adını taşıyan sınır kapısının açıldığını duyurdu.
Zeytin Dalı Sınır Kapısı, 8 Kasım itibariyle faaliyete geçirildi.
Gümrük kapısı mehmetçiğin terör örgütlerinden arındırdığı Afrin'e yani Suriye'ye açılıyor.
ulusal.com.tr
Hatay'da Afrin'e açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan gümrük kapısının 8 Kasım itibariyle faaliyete başladığını duyurdu.
Suriye'nin kapı komşularından Hatay'da yeni bir gümrük kapısı faaliyete geçti.