Ticaret Bakanı Bolat, 13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nda konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Afrika kıtasında bugüne kadar 2 bin 39 inşaat projesini Türk müteahhitleri tamamladı” dedi. Türk müteahhitlik sektörünün dünyada gerçekleştirdiği 544 milyar dolarlık inşaat projelerinin yüzde 18’inin Afrika’da yapıldığını belirten Bolat, bu projelerin toplam değerinin 97,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

35 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Türk yatırımcılarının Afrika ülkelerinde 2,3 milyar dolar değerinde yatırım yaptığını söyleyen Bolat, “35 bin kişiye istihdam sağlamışlardır. Afrika bizim için hiçbir zaman uzak olmadı” ifadelerini kullandı. Bolat, Afrika’nın Adana, Mersin, Antalya ve Muğla’dan sadece 45 dakikalık uçuş mesafesinde olduğunu, Libya’nın ise İzmir’e 1,5 saat uzaklıkta bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Bolat, Türkiye ile Afrika arasındaki tarihsel, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlü olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılı sonunda göreve geldikten sonra Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler siyaset, diplomasi, ticaret, yatırım, turizm ve her alanda çok hızlı gelişti” dedi.

BÜYÜKELÇİLİK SAYISI DÖRT KAT ARTTI

2003 yılında yalnızca 12 Afrika ülkesinde Türk büyükelçiliğinin bulunduğunu, bu sayının 44’e çıktığını belirten Bolat, yakında 50’ye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Ticaret müşavirliklerinin de 4’ten 31’e çıktığını aktardı.

Bolat, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ticaret hacminin 2024’te 36,5 milyar dolara ulaştığını ve yıl sonunda 40 milyar dolar seviyesinin hedeflendiğini açıkladı. Türkiye’nin Afrika’ya ihracatının 21,8 milyar dolar, ithalatının ise yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu belirtti.

TİCARETİN ANA KALEMLERİ

Afrika ile ticarette makine, elektrik-elektronik, plastik, kimya, otomotiv, tarım ve demir-çelik ürünlerinin öne çıktığını söyleyen Bolat, yaklaşık 26 Afrika ülkesinin İslam ülkesi statüsünde olduğunu ve Türkiye’nin özel ilgi alanında bulunduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, 2023-2024 döneminde Afrika’da 65 yurt dışı fuar organizasyonu düzenlediklerini, bu yıl ise 33 fuar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıl sonuna kadar 6 genel ticaret heyeti daha düzenleneceğini söyledi. Son iki yılda Türkiye’ye 79 Afrika alım heyeti programı düzenlendiğini bildirdi.

AFRİKA’DAN TÜRKİYE’YE İTHALAT

Afrika’dan Türkiye’ye ham madde, enerji ürünleri, petrol, doğal gaz, maden, kakao, kahve, susam ve çeşitli tarım ürünleri ithal edildiğini söyleyen Bolat, hizmetler sektöründe de önemli bir iş birliği olduğunu vurguladı.

Bolat, 2023’te Türkiye’nin Afrika’ya 6 milyar dolar hizmet ihracatı, Afrika’dan Türkiye’ye ise 5,1 milyar dolar hizmet ithalatı gerçekleştirdiğini belirtti. Turizmde de artış yaşandığını ifade eden Bolat, “Afrika ülkelerinden ülkemize geçen yıl 1,5 milyon turist gelmiştir. Bu yıl da ilk 6 ayda 600 bin Afrikalı turist ülkemizi ziyaret etti” dedi.