Ticaret Bakanı duyurdu: Türkiye KKTC’nin yanında, yeni projeler yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı (WorldFood İstanbul) kapsamında yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik ekonomik ve ticari destekleri değerlendirdi.

Bakan Bolat, Kıbrıs meselesine dair net mesajlar vererek şunları söyledi:

“Kıbrıs davası her zaman payidar olacaktır. Kıbrıs Türkleri Türkiye’nin güvencesi altında kıyamete kadar adada var olacaklar. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak gerek gümrük işbirliği gerekse Güzelyurt’ta yapılmakta olan soğuk hava deposu projesiyle KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için elimizdeki tüm imkanlarla KKTC’nin yanında var olmaya devam edeceğiz.”

KKTC ÜRÜNLERİ TÜRKİYE FUARLARINDA TANITILIYOR

Bolat, KKTC'nin üreticilerine prestijli fuarlarda destek verdiklerini belirtti. “Kıbrıs mutfağını, gıda ürünlerini anlatan tanıtım yapıldı. Fuarda 17 stantlı pavilion açıldı. İlgiyle takip ettik,” dedi.

“KKTC’den gelecek yıl daha büyük katılım bekliyoruz. Bundan önce 4 fuara katılımı biz organize ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

SİBEL TATAR: “KIBRIS MUTFAĞINI GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, etkinlik kapsamında bir tanıtım çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Kıbrıs mutfağını tanıtma babında bugün burada bir etkinlik yaptık. KKTC Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınlarının ilki olan ‘Kıbrıs Mutfağı’ adlı kitabın içerisinden 5-6 yemeğin ve tatlının tarifini yaptık ve ziyaretçilerle paylaştık.”

Tatar ayrıca fuara KKTC’den 17 firmanın katıldığını, bu firmaların dünya ile buluşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. “Mümkün oldukça Kıbrıs kültürünün en önemli kısımlarından Kıbrıs mutfağını tanıtmak ve geleceğe taşımak istiyoruz,” dedi.

AMCAOĞLU: “KKTC ÜRETİMİ DÜNYAYLA KUCAKLAŞIYOR”

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmasında, KKTC’nin üretici ve sanayi sektörünü dünyaya tanıtma hedeflerinin giderek büyüdüğünü belirtti.

“Kuzey Kıbrıs insanının üretiminin dünyayla kucaklaşması sağlandı. Cumhurbaşkanımızın eşinin de bugün Kıbrıs yemekleri mutfağıyla ilgili yaptığı lansman bu çalışmaları taçlandırdı,” diyen Amcaoğlu, Türkiye ile ortak adımlar atıldıkça bu başarıların daha da büyüyeceğini vurguladı.

Amcaoğlu, “KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti el birliğiyle iletişimini güçlendirdikçe, insanımızı dünyayla buluşturabilmenin şartlarını da en üst seviyeye çekme şansını elde ediyoruz,” ifadelerini kullandı.