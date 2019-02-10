Meyve ve sebze fiyatları uzun süredir cep yakıyor. Kilo kilo alınan ürünler artık gram gram alınıyor. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada "Sebze-meyvelerin alış-satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan artış tespit edildiği" belirtti.

Pazar, manav, hal, market hepsi aynı... Fiyat cep yaktı. Vatandaş sebze ve meyvenin yanına yaklaşamadı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu artışla ilgili hallerde denetim yaptıklarını duyurdu. Buna göre sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatında yüzde 800'lere varan artış tespit edildi.



Pekcan'ın yazılı açıklamasına göre ürün tedarikinde yer alan aracılar rekabet unsurlarını ihlal etti. Tespite göre gerçeğe aykırı fiyat beyanları yapıldı, bu da artışa neden oldu.



Özellikle İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana'daki toptancı halleri denetlendi.



Mevzuata aykırılık teşkil eden 88 firmaya 2 milyon lira para cezası uygulandı. Yanıltıcı bilgi veren 76 firma hakkında da yaklaşık 810 bin lira cezai işlem tesis edildi.





ulusal.com.tr