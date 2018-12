Ticaret Bakanı Pekcan, ABD’nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, "Dünya Ticaret Örgütü Paneli’nde açtığımız davamızı dün kazandık." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni programına katıldı.



Pekcan burada, Tosyalı Holding İcra Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı’ya ödülünü verirken demir-çelikte yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.



Dünya Ticaret Örgütü’nde demir-çelik sektörüyle ilgili yoğun çalışmaları bulunduğunu belirten Pekcan, “(ABD’nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergi) “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli’nde açılan davayı Türkiye dün kazandı, hayırlı uğurlu olsun.” dedi.



Pekcan, “Daha önce Fas’a karşı yine demir-çelikle alakalı bir davamız vardı onu da kazanmıştık. Profesyonel bir ekibimiz var. Harika işler yapmaya devam edeceğiz.” diye devam etti.



"Bugün en değerli 10 şirketin 7’si teknoloji şirketi"



Bakan Pekcan, küresel ekonomide değerlerin ve değer zincirlerinin yeniden tanımlandığını ifade ederek, “Çok değil 10 yıl öncesinde, finans kesimini saymazsak, küresel olarak en değerli şirketler, enerji ve otomotiv sektörlerinden çıkmaktaydı. Bugün en değerli 10 şirketin 7’si teknoloji şirketi, bir tanesi ilaç sektöründen gelmektedir.” bilgilerini verdi.



On sene sonra yapay zeka ve robotlarla ilgili şirketlerin öne çıkacağını anlatan Pekcan, dünyada hiçbir ekonominin bu büyük dönüşüme kayıtsız kalamayacağını söyledi.



Gelecekte başarılı insanların küresel ekonominin mimarları olacağını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:



“Türkiye’nin önümüzdeki vadede ekonomik anlamdaki hedeflerini tek bir cümle ile özetleyebiliriz: Orta gelir seviyesindeki ülkeden yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmek. İşte bu noktada, yüksek gelirli ülkeler seviyesine ancak mühendisinden doktora, ihracatçısından esnafa daha fazla değer üreterek başarabiliriz.”



Türkiye’nin sanayi ürünleri içindeki yüksek teknolojili ürün ihracatının son yıllarda yüzde 3 ile yüzde 4 arasında seyrettiğini aktaran Pekcan, bu oranın yüzde 10-15 seviyesine çıkması gerektiğini söyledi.

Türkiye 42. sıraya ulaştı



Ticaret Bakanlığı olarak yeni dönemde, “Dünyanın büyük dönüşümünü anlamak ve bu dönüşümü yakalayacak politikalar geliştirmek” konusuna odaklandıklarını belirten Pekcan, bu kapsamda mevzuatlarını çağın gereklerine göre dönüştürdüklerini kaydetti.



Daha modern, sade, pratik ve etkin bir hukuki alt yapı oluşturmak istediklerini anlatan Pekcan, Türkiye’nin dünya iş yapma kolaylığı endeksinde, “dış ticaret kolaylığı” başlığında 29 sıra birden yükselerek 42. sıraya ulaştığını hatırlattı.



"Amacımız teknoloji firmalarına sera ortamını hazırlamak"



Ruhsar Pekcan, göreve başlar başlamaz Türkiye’de “teknoloji seraları oluşturmak” için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



“İçlerinde Amerika’da öğretim görevlisi olan profesör arkadaşlarımız, Türkiye’de e-ticaret ve yazılım alanında çok başarılı olmuş firmalarımız ve bunların temsilcileriyle Yenilikçi Ticaret Platformu oluşturduk.

Amacımız, kuracağımız Yeni Nesil Serbest Bölgelerle, ihracat odaklı yazılım, yapay zeka ve ileri teknoloji firmalarına ‘küresel bir değer’ olmaları için bir atmosfer, bir sera ortamını hazırlamak. Gençlerimizin, girişimciler olarak değer ortaya koyacaklarına eminiz.”



"Dört ülke hakkında özel ‘ülke stratejisi’ oluşturduk"



Pekcan, dünyada bir e-ticaret devriminin yaşandığını hatırlatarak, bugün bir küresel e-ticaret firmasının borsa değerinin 1 trilyon doların üzerinde olduğunu anımsattı.



Türkiye’nin dünyanın her noktasında değer oluşturup bunları Türkiye’ye taşımak zorunda olduğunu anlatan Pekcan, şöyle konuştu:



“Hemen 4 ülke hakkında özel ‘ülke stratejisi’ oluşturduk. Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika’da Türk firmalarının daha güçlü şekilde var olması için planlarımızı uygulamaya koyduk.



Dün Hindistan’daydım, IT sektörü başta olmak üzere önemli temaslarda bulunduk. İş birliği imkanlarını araştırıyoruz. Ticaretimizin daha dengeli hale gelmesi için çalışma grupları oluşturduk. Yakında diğer ülkelerle de bu tip çalışmalara başlayacağız.”



"Değer üretenler, yani sizler geleceğin mimarı olacaksınız"



Bakan Pekcan, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni Ticaret Bakanlığı yapısı ile daha önce aylar süren toplantılar sonrasında alınan kararları, şu anda kısa sürede alıp, uygulayabildiklerini anlattı.

Pekcan şöyle devam etti:



“Yeni sistemin getirdiği etkinliğin, büyük dönüşümler arifesindeki küresel ekonomide Türkiye için önemli bir değer olduğunu görüyoruz. Bu saydığım ve sayamadığım onlarca yeni girişim ve adım ile Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşacağına inanıyorum.



İnanıyorum ki kısa süre içinde olumlu gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Önümüzdeki dönemde, insanlık tarihinin her döneminde olduğu gibi, gerilimler, çatışmalar, ekonomik dalgalanmalar, hastalıklar, başarılar ve başarısızlıklar olacak. Bunları şimdiden bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz. Ancak kesin olan bir şey var, değer üretenler, yani sizler geleceğin mimarı olacaksınız.”



Bakan Pekcan konuşmasının ardından başarılı bulunan firmaların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.