Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gübre hammaddesi üre ithalatında gümrük vergisi yeniden düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünleri ile tarımsal hammaddelerde tedarik sürekliliğini sağlamak için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, piyasalardaki spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve üretici ile tüketici refahının dengeli bir şekilde gözetilmesi amacıyla ticaret politikası araçlarının devreye alındığı belirtildi.

ÜRETİCİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN VERGİ SIFIRLANDI

Bölgesel gelişmelerin tedarik zincirlerine yansımaları değerlendirilerek, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin maliyet yükünü hafifletmek hedeflendi. Bu doğrultuda, gübre sektöründe arz güvenliğini temin etmek ve gıda ürünlerine yansıyabilecek muhtemel fiyat artışlarını baştan önlemek amacıyla, üre cinsi eşyanın ithalatında uygulanan gümrük vergileri tamamen sıfırlandı.

İÇ VE DIŞ PİYASALARDA YAKIN TAKİP SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, gıda ürünlerinde fiyat istikrarı ve arz güvenliğinin sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içinde hareket etmeye devam edeceğini bildirdi. Bu kapsamda, hem iç hem de dış piyasaların anlık olarak takip edileceği ve üretici ile tüketiciyi eşzamanlı koruyacak tüm gerekli tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edileceği vurgulandı.