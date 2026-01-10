Ticaret Bakanlığı duyurdu: İstanbul ve Gürbulak'ta dev uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde piyasa değeri 1 milyar 945 milyon lirayı bulan uyuşturucu maddenin yakalandığını duyurdu. Ekipler, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yoğunlaştırdı.

MEKSİKA VE İRAN HATTINA OPERASYON

Bakanlık, uyuşturucu tacirlerine karşı sürdürülen faaliyetlere ilişkin detayları paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, operasyonların kapsamı ve ele geçirilen maddeler şu ifadelerle aktarıldı: "Yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Havalimanı’nda; Meksika’dan gelerek transit olarak Avusturalya’ya gidecek olan bir kargo gönderisinde; 443 kilogram metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda; İran’dan gelen tır aracında; 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar, 25 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi"

X-RAY VE DEDEKTÖR KÖPEKLERLE "RİSK ANALİZİ"

Bakanlık açıklamasında, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan teknolojik yöntemlere, narkotik dedektör köpeklerin rolüne ve operasyonların mali boyutuna dikkat çekildi.

Mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri sonucu riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler üzerinde hem fiziki temassız kontrol sistemlerimizle (X-RAY) hem de hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, yaklaşık 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerin finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız kararlı mücadelesine 2026 yılında da aralıksız sürdürecektir."