Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ramazanda temel gıdada indirim ve sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, indirim kampanyalarının artırılması ve stokçulukla mücadele konularında anlaşma sağlanırken, denetimlerin sıkılaştırılacağı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşların temel gıda ürünlerine daha kolay ve uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla sektör temsilcileriyle kapsamlı bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Gıda toptancıları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri ve ilgili meslek odalarıyla yapılan toplantılar sonucunda, piyasada fiyat istikrarını koruyacak adımlar üzerinde uzlaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerin detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde, vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır."

PİYASALAR YAKIN TAKİBE ALINACAK

Bakanlık, önceliklerinin vatandaşın sofrasını korumak, piyasadaki arz-talep dengesini sağlamak ve Ramazan ayının huzuruna gölge düşürmemek olduğunu belirtti. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen denetimlerin, Ramazan ayı süresince artarak devam edeceği bildirildi. Açıklamada, sürecin hassasiyeti şu ifadelerle vurgulandı: "Ramazan ayı boyunca piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir."

ALO 175 VE CİMER'E BİLDİRİN

Bakanlık, fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşan vatandaşlara da çağrıda bulundu. Tüketicilerin şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlükleri veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla iletmeleri istendi. 

