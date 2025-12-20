Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tüketici ve işverenler yeni yıla yeni düzenlemelerle girecek

Tüketiciler, esnaf ve reel sektör temsilcileri 2026 yılına bir dizi köklü değişiklikle "merhaba" demeye hazırlanıyor. Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamalar, hem ticari hayatı hem de vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek maddeler içeriyor.

İTHAL OYUNCAKTA MARKA VE ADRES ŞARTI

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan radikal bir karara imza atıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde prosedürler sıkılaştırılıyor. Gümrüklerde yapılacak kontrollerde, ürünün üzerinde imalatçı ve ithalatçı bilgileri ile kayıtlı ticari marka veya isimlerinin bulunup bulunmadığına bakılacak.

Eğer bu bilgiler oyuncağın üzerinde yer alamıyorsa, ambalajında veya ürünle birlikte sunulan bir belgede mutlaka ibraz edilmesi gerekecek. Söz konusu bilgilerin eksik olduğu başvurular, bakanlık tarafından "işaretleme eksikliği" gerekçesiyle reddedilecek ve bu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyecek.

ŞİRKET KURULUŞLARINDA DİJİTAL DEFTER DEVRİ

İş dünyasını ilgilendiren bir diğer önemli değişiklik ise şirket kuruluşlarında yaşanacak. Bakanlık, yeni yıldan itibaren kurulacak tüm şirketler için Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) kullanımını zorunlu kılıyor. Buna göre, kuruluşu ticaret siciline tescil edilen şirketler; pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini artık fiziksel ortamda değil, ETDS üzerinden tutmakla yükümlü olacak.

OTOMOTİVDE '6 AY 6 BİN KİLOMETRE' VE YENİ HARÇLAR

Otomotiv piyasasında spekülasyonu önlemek amacıyla getirilen "6 ay ve 6 bin kilometre" kuralında sona geliniyor. İkinci el motorlu kara taşıtlarının, ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları, eğer yeni bir uzatma kararı alınmazsa yılbaşı itibarıyla yürürlükten kalkacak.

Öte yandan, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında araç alım satımlarında maliyetler değişiyor. Noterlerde yapılan sıfır araçların ilk tescili ile ikinci el araçların satış ve devir işlemlerinden, satış bedeli üzerinden hesaplanmak üzere 1000 liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı tahsil edilecek.

17 BÜYÜKŞEHİRDE BASİT USUL TARİH OLUYOR

Vergi sisteminde de önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, daha önce 13 büyükşehirde uygulanan basit usul kısıtlaması, kalan 17 büyükşehri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Böylece 1 Ocak 2026'dan itibaren 30 büyükşehrin tamamında; mal alım satımı, otel ve lokanta işletmeciliği gibi faaliyetler basit usul dışına çıkarılarak vergi adaleti sağlanmış olacak.

Özellikle ulaşım sektöründe taşlar yerinden oynuyor. Büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi araçlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnafın kazançları artık "basit usul" yerine "gerçek usulde" vergilendirilecek. Ancak bu kuralın istisnaları da bulunuyor. Büyükşehir sınırlarında olsa dahi, nüfusu 30 binin altındaki ilçelerde faaliyet gösteren taşımacı esnafı ve diğer şartları taşıyanlar basit usulden yararlanmaya devam edebilecek. Benzer şekilde, büyükşehirlerde mahalleye dönüşen ve nüfusu 2 binin altında kalan köy ve beldelerdeki mükellefler de basit usul hakkını koruyacak.

Gerçek usule geçecek mükelleflerin Defter Beyan Sistemi kapsamındaki kayıt ve beyanname işlemleri, bağlı bulundukları meslek odaları ve birlikler tarafından yürütülebilecek.

SAĞLIKTAN KUYUMCUYA YENİ HARÇ TARİFESİ

Yeni yılda birçok sektör için faaliyet ve ruhsat harçları da gündemde. Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşları, ağız ve diş sağlığı merkezleri, veteriner hekim muayenehaneleri, hayvan hastaneleri, kıymetli maden işletmeleri, kuyumcular, ikinci el oto ve emlak yetki belgesi sahipleri ile havacılık işletmelerinden belirlenen tutarlarda yıllık harç alınacak.

Çalışma hayatını ilgilendiren bir diğer düzenleme ise sigorta primlerinde yapıldı. Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, yeni düzenlemeyle asgari ücretin 9 katına yükseltilecek.

YERLİ YAZILIMA YÜZDE 100 DESTEK VE BALIKÇIYA BELGE ŞARTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli üretimi teşvik etmek adına "yerli katkı oranı raporu" uygulamasını başlatıyor. Yerli katkı oranı yüzde 51'in altında olan ürünler için üreticinin talebiyle rapor hazırlanabilecek. Yazılım sektöründe ise devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Bakanlıkça verilen "teknolojik ürün belgesi"ne sahip yazılımlar, yerli malı belgesinde doğrudan yüzde 100 yerli katkı oranına sahip kabul edilecek. Üretimde kullanılan girdilerin ithal olup olmadığına dair menşe kontrolleri de sıkı şekilde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise denizlerdeki denetimi artırıyor. Amatör balıkçılıkta zıpkınla avlananları ilgilendiren karara göre; su altı tüfeği kullanan kişilerin, 1 Ocak 2026'dan itibaren dalma yöntemiyle avlandıklarını belgeleyen "Amatör Balıkçı Belgesi" sahibi olmaları zorunlu hale getirildi.