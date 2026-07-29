Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Halk sağlığını tehdit eden 4 ürün için toplatma kararı!

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetim çalışmaları kapsamında, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kritik bir açıklama yapıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Halk sağlığını tehdit eden 4 ürün için toplatma kararı!
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Yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda 4 ürünün kullanıcı sağlığı açısından risk taşıdığı belirtildi.

4 ÜRÜNDE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın denetim çalışmaları doğrultusunda 4 üründe daha usulsüzlük tespit edildiği aktarıldı. Halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu ürünler hakkında piyasadan toplatma kararı alındı.

İşte Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle ifşa edilen ve piyasadan toplatılmasına karar verilen o ürünler...

Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Halk sağlığını tehdit eden 4 ürün için toplatma kararı! - Resim : 1

Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Halk sağlığını tehdit eden 4 ürün için toplatma kararı! - Resim : 2

Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Halk sağlığını tehdit eden 4 ürün için toplatma kararı! - Resim : 3

Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Halk sağlığını tehdit eden 4 ürün için toplatma kararı! - Resim : 4

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