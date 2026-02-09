Ticaret Bakanlığı: Kanatlı eti ihracatı durduruldu

Ticaret Bakanlığı, bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileri ve iç talepteki artışın fiyatlara yansıması üzerine harekete geçti. Özellikle dönemsel tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte bazı ürün gruplarında hızlanan fiyat artışları mercek altına alındı. Kanatlı eti piyasasındaki fiyat oluşumlarının olağan piyasa koşullarına uygun olup olmadığını titizlikle inceleyen Bakanlık, beklenen kararını duyurdu.

İHRACAT KAPISI BUGÜNDEN İTİBAREN KAPATILDI

Piyasadaki arz ve talep dengesini desteklemek amacıyla önemli bir adım atıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla uygulamaya konuldu. Bu hamleyle iç piyasadaki arzın artırılması ve fiyatların dengelenmesi hedefleniyor.

Bakanlık, tüketicileri mağdur edebilecek her türlü girişime karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını vurguladı. Piyasa işleyişini bozan, fahiş fiyat artışına neden olan uygulamalar ve spekülatif fiyatlama davranışları yakından takip ediliyor. Bu tür eylemlerde bulunanlara karşı gerekli yaptırım süreçlerinin kararlılıkla işletileceği belirtildi.

Gıda arz güvenliği kapsamında, halkın sofrasına doğrudan giren temel gıda ürünleri Ticaret Bakanlığı'nın yakın takibinde olmaya devam ediyor. Başta toptan ve perakende ticaret kuruluşları olmak üzere piyasadaki tüm aktörler denetim birimleri tarafından yoğun bir şekilde denetleniyor. Denetim sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilirken, vatandaşların gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşabilmesi için gereken tüm adımların atılmaya devam edileceğinin altı çizildi.