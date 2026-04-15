Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan haksız ticari uygulamalara 49,8 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 368 sayılı toplantısında haksız ticari uygulamalara ve aldatıcı reklamlara karşı geniş çaplı yaptırım kararları aldı.

Toplantıda görüşülen 132 adet dosyadan 117’si mevzuata aykırı bulunarak ilgili kişi ve kurumlara toplam 49.874.780 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla bir dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi.

HİLELİ MODEM SATIŞI YAPAN FİRMALARA YAPTIRIM

Kurulun gündemindeki önemli konulardan biri, Ticaret Bakanlığına ulaşan şikâyetler doğrultusunda incelenen hileli modem satışları oldu. Yapılan denetimlerde, kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların, tüketicilere "modeminiz arızalı" veya "modeminiz yetersiz" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Değerlendirmeler sonucunda, satışı yapılan bu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği veya vaat edilen nitelikleri taşımadığı belirlendi. Tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin de karşılanmadığı ve bu durumun ciddi mağduriyetler oluşturduğu anlaşıldı. Reklam Kurulu, yürütülen incelemeler neticesinde bu faaliyetlerin münferit olmadığını, süreklilik arz ettiğini ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığını değerlendirerek ilgili firmalar hakkında idari para yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR REKLAMLARINA ERİŞİM ENGELİ

Reklam Kurulunun 368 sayılı toplantısında ele alınan bir diğer başlık yasa dışı bahis ve kumar reklamları oldu. Yapılan incelemelerde, vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendiren ve yasa dışı bahis ile kumar reklamı yaptığı saptanan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız, etkin ve kararlı bir şekilde süreceğini bildirdi.