Ticaret Bakanlığı tüketici yorumlarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenledi

Ticaret Bakanlığı, internet ortamında yayımlanan tüketici değerlendirmelerine ilişkin kuralları yeniden düzenledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ticaret Bakanlığı tüketici yorumlarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenledi
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Ticaret Bakanlığı, tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasları yeniden düzenlediğini duyurdu. Bakanlığın yazılı açıklamasında, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Söz konusu değişiklik, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete'de "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adıyla yayımlandı ve 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Açıklamada, bu düzenlemeyle tüketici değerlendirmeleri konusunda önemli değişiklikler yapıldığı kaydedildi.

BAKANLIKTAN SAHTE YORUM MESAJI

Açıklamada, internet ortamında bir mal veya hizmete yönelik yapılan tüketici değerlendirmelerinin, tüketicilerin satın alma kararlarının şekillenmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı. Bakanlık, bu nedenle sahte ürün yorumlarıyla vatandaşların yanlış yönlendirilmesine müsaade etmediklerini ifade etti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İnternet ortamında sahte ürün yorumlarıyla vatandaşımızın yanlış yönlendirilmesine müsaade etmiyoruz. İnternet ortamında bir mal veya hizmete yönelik yapılan tüketici değerlendirmeleri, tüketicilerin satın alma kararlarının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esaslar, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 28/B maddesinde düzenleniyor. Ayrıca 'Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz', Reklam Kurulunun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında alınan ilke kararı olarak kabul edildi. Yönetmelik kapsamında tüketici değerlendirmelerinin yalnızca ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılmasına izin veriliyor. Değerlendirmeler, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olumlu veya olumsuz ayrımı yapılmaksızın yayımlanıyor. Değerlendirmelerin herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre yayımlanması gerekiyor. Değerlendirmelerin en az bir yıl süreyle yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar bulunuyor"

YORUMLARI KİMLER YAPABİLECEK, NASIL YAYIMLANACAK?

Yönetmeliğin 28/B maddesi, tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasları düzenliyor. Ayrıca "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz", Reklam Kurulunun 12 Eylül 2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilmişti.

Yönetmelik kapsamında değerlendirmeleri yalnızca ilgili mal veya hizmeti satın alanlar yapabiliyor. Değerlendirmeler, gerekli incelemelerin ardından olumlu veya olumsuz ayrımı yapılmadan yayımlanıyor. Yayın sırasında herhangi bir yönlendirme yapılmaması, değerlendirmelerin tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre gösterilmesi gerekiyor. Değerlendirmelerin en az bir yıl süreyle yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar da bulunuyor.

İHLAL EDEN SATICIYA YAPTIRIM GELİYOR

Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin satın alma kararlarının olumsuz yönde etkilenmemesi ve ekonomik davranış biçimlerinin bozulmaması amacıyla Reklam Kurulu tarafından tüketici değerlendirmelerini konu alan incelemelerin sıklıkla gerçekleştirildiği belirtildi. Mevzuatta düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden satıcı ve sağlayıcılara ise 6502 sayılı Kanun'da belirlenen idari yaptırımlar uygulanıyor.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:"01.07.2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.08.2026 tarihinde yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tüketici değerlendirmeleri konusunda tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda tüketicilerin satın alma kararlarının olumsuz yönde etkilenmemesi ve ekonomik davranış biçimlerinin bozulmaması amacıyla Reklam Kurulumuz tarafından sıklıkla tüketici değerlendirmelerini konu alan incelemeler gerçekleştiriliyor. Mevzuatta düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden satıcı ve sağlayıcılara, 6502 sayılı Kanun'da belirlenen idari yaptırımlar uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

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