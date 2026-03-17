Ticaret Bakanlığı uyardı: Alışverişte bu detaya dikkat!

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri fahiş fiyata karşı korumak ve piyasada adil rekabet ortamı oluşturmak amacıyla yıl boyunca market, restoran ve kafelerde sürdürdüğü denetimleri Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala artırdı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, günlük ve rutin olarak devam eden bu uygulamalar bayram öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri merkeze alınarak hızlandırıldı. Ramazan ayı öncesi ve süresince de etkin bir şekilde yürütülen çalışmalarda, sahaya inen ekipler fiyat etiketlerini detaylı olarak inceledi.

38 BİNİN ÜZERİNDE ÜRÜN İNCELENDİ

Denetimler kapsamında un, ekmek, kuru gıda, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat, meyve ve sebze gibi gıda ürünlerinin yanı sıra; deterjan, sabun, şampuan ve diş macunu gibi temel ihtiyaç malzemelerindeki fiyat hareketlilikleri kontrol edildi. Ramazan ayının başladığı 19 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasındaki dönemde toplam 3 bin 182 işletme denetlenirken, 38 bin 216 üründe fahiş fiyat artışı incelemesi yapıldı. Değerlendirme süreci devam eden bu denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Tüketicilerin bayram alışverişlerinde mağdur olmaması için denetimlerin kapsamına temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin dışında tatlı, şekerleme, çikolata ve atıştırmalıklar da dahil edildi. Ekipler, bu ürünlerin etiketlerini incelerken raftaki fiyat ile kasadaki fiyat arasında uyumsuzluk olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca haksız fiyat denetimleri doğrultusunda ürünlerin alış ve satış tutarları da inceleniyor.

TÜKETİCİLERE "FİYATLARI KARŞILAŞTIRIN" UYARISI

Bakanlık, haksız fiyat uygulamaları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları da vurguladı. Tüketicilerin alışverişleri sırasında fiyat etiketlerini dikkatle incelemeleri ve rafta yazan bedel ile kasada ödenen tutarı mutlaka karşılaştırmaları gerektiği belirtildi.

ŞİKAYETLER NEREYE YAPILACAK?

Vatandaşların alışveriş yaparken fahiş fiyat artışı veya stokçuluk şüphesi oluşturan işletme ve ürünleri ivedilikle Bakanlığa ihbar etmesi isteniyor. Haksız fiyat artışı şikayetleri; Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi, CİMER, e-Devlet, 81 ildeki ticaret il müdürlükleri ve "Bakana Ulaşın" internet adresi üzerinden yapılabiliyor.