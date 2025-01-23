Ticaret Bakanlığı’ndan 2024’te rekor ceza: 91,6 Milyar TL!

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde toplam 91,6 milyar TL’lik idari para cezası ve vergi tahakkuku uyguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ticaret Bakanlığı’ndan 2024’te rekor ceza: 91,6 Milyar TL!
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Bakanlık, hem kamu gelirlerinin korunması hem de piyasa düzeninin sağlanması amacıyla, özellikle usulsüz işlemler, fahiş fiyat uygulamaları ve tüketici mağduriyetlerine karşı sıkı önlemler aldı.

Bakanlık açıklamasına göre, gümrük işlemlerindeki usulsüzlükleri tespit etmek amacıyla 1.562 rapor düzenlendi. Bu çalışmalar sonucunda 4,6 milyar TL vergi tahakkuku yapılırken, 82,1 milyar TL idari para cezası uygulandı. Böylece toplam 86,7 milyar TL kamu alacağı tahsil edildi. Ayrıca 17 farklı sektörde faaliyet gösteren 250 firmanın işlemleri incelendi ve bu denetimlerden toplam 1,5 milyar TL daha kamu alacağı oluşturuldu.

Fahiş fiyat uygulamalarına karşı yapılan denetimlerde de otomotiv, hazır beton, zincir marketler ve özel okullar gibi sektörlerde yoğunlaşan incelemeler sonucunda firmalara toplam 112,8 milyon TL ceza kesildi. Aynı zamanda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde, tüketici mağduriyetine yol açan firmalara 3,5 milyar TL ceza uygulandı.

Bakanlık, 2025 yılında da denetimlerini rehberlik anlayışıyla sürdüreceğini ve vergide adaletin sağlanması, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ile piyasa istikrarının korunması için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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