Ticaret Bakanlığı’ndan büyük istihdam hamlesi! 988 yeni personel alımı yapılacak
Ticaret Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Ömer Bolat, birçok farklı pozisyonda istihdam sağlanacağını belirtti. İşte detaylar…
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bakanlık bünyesinde görev yapacak 988 yeni personelin alınacağını duyurdu.
Bakanlığın hem merkez hem de taşra teşkilatlarında istihdam edilecek personeller, farklı alanlarda görev alacak.
Bolat, 865’inin sözleşmeli, 123’ünün ise kadrolu personel olacağını belirterek, özellikle gümrük muhafaza memurları, muayene memurları, mühendisler ve kaptanlar gibi birçok meslek grubunda istihdam sağlanacağını vurguladı.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre;
Sözleşmeli personel kapsamında, 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı, 35 destek personeli (şoför) alınacak.
Kadrolu personel kapsamında ise, 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 30 ambar memuru, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru, 4 veznedar istihdam edilecek.
Personel alımına ilişkin detaylı başvuru takvimi ve şartlar henüz açıklanmadı. Ancak, önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve Resmî Gazete üzerinden ilanların yayımlanması bekleniyor.