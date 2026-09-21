Ticaret Bakanlığı'ndan dış ticarete dev neşter! 8 ayda 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kesildi

2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ve sonradan kontrol firma teftişleri sonucunda, toplam 10,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Düzenlenen ceza ve tahakkuk tutarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artış gösterdi.

142 BİNİ AŞKIN BEYANNAME İNCELENDİ: 8,3 MİLYAR LİRALIK YAPTIRIM

Gümrük kapılarında ve bölge müdürlüklerinde yürütülen geriye dönük ikincil kontrol süreçlerine ilişkin veriler:

18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kontrol Şubeleri tarafından hazırlanan 717 ikincil kontrol raporu kapsamında toplam 142 bin 768 gümrük beyannamesi ikinci kez titizlikle incelendi.

Yapılan denetimler sonucunda, 3 bin 606 firma tarafından tescil edilen ve usulsüzlük tespit edilen 23 bin 132 gümrük beyannamesi için işlem yapıldı.

Bu kapsamda firmalara toplam 8,3 milyar lira ek tahakkuk ve para cezası uygulanırken, söz konusu tutarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik artış kaydedildi.

İLERİ VERİ ANALİTİĞİ İLE RİSKLİ 160 FİRMAYA YERİNDE TEFTİŞ

Bakanlık müfettişlerince yürütülen doğrudan firma denetimleri ve sonradan kontrol sonuçları:

Risk odaklı denetim modeli kapsamında ileri veri analitiği teknikleri kullanılarak risk grubunda yer aldığı belirlenen firmalar takibe alındı.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından 160 firmanın merkezinde ve kayıtlarında sonradan kontrol denetimi gerçekleştirildi.

Bu denetimler neticesinde mevzuata aykırı hareket ettiği saptanan mükelleflere, geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 12 artışla toplam 1,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı tebliğ edildi.

"DENETİMLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kontrollerin aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, gümrük işlemlerinde şeffaflık, kamu gelirlerinin korunması ve dış ticaret disiplininin sağlanması adına denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.